自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》徐超斌部落行醫 「怎麼會有這麼了不起的醫師」

2025/09/20 01:01

再見了，永遠的超人─徐超斌醫師，南迴基金會昨（19）日在臉書上發布他辭世的消息。（取自南迴基金會）

再見了，永遠的超人─徐超斌醫師，南迴基金會昨（19）日在臉書上發布他辭世的消息。（取自南迴基金會）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「今天我選擇沉默，不是因為不痛，而是因為太痛。」同是原民醫師、振興醫院急診部主任田知學早在原住民醫護的群組中得知「超人醫師」徐超斌癌逝的消息，她說，「我沒有轉發、沒有按讚、沒有發表任何感受。因為我不想讓這份遺憾，僅僅只在他死亡之後才被看見」。

田知學：超人的夢想…對不起，我們都來不及

田知學在臉書指出，他（徐超斌）為部落健康奔走，為平權所發聲，為青年所站立，為醫病所堅持。但那些夢想，在他活著的時候，似乎總是遙遙無期。如今卻只能在心裡輕輕說：「對不起，我們都來不及。」

何建霖：您永遠是我們心中的超人

何建霖醫師則寫著：「徐醫師，您已沒有病痛、可以放下世間的勞苦到天堂了，謝謝您的付出，您永遠是我們心中的超人。」（心裡OS: 他X的，怎麼會有這麼了不起的醫生啦…我都快哭了…）

廖文賓：能追隨他腳步的人 屈指可數

眼科廖文賓很坦誠地寫著：「徐超斌醫師的事蹟是每個勵志從醫的醫學生當初在準備醫學系時都耳熟能詳的故事，但經歷過服務隊、國際醫療和醫院實見習住院醫師的洗禮，真正能追隨他的腳步的人真的屈指可數，往往夢想與現實就漸行漸遠。前些日子和同學在細數班上留在醫院大科的人，真的越數越唏噓！」

許玉佳：我知道他想快點好 回去照顧族人

協助過徐超斌的護理師許玉佳留言：「永遠記得坐在輪椅上等待治療的徐醫師，在醫學中心靜靜等待治療的身影，我知道他的時間寶貴，但，卻無能為力，他想快點好，回去照顧族人，很想快點去做籌備南迴醫院的任何事情」。

還有一位曾是藥商業代寫道：「有點意外…超人睡著了，認識他時我是個小業代…那時到院拜訪6點多…他吃著我送來的麥當當…他說禮多有詐…我們笑了…我說來找你我只想知道你安好」但這一次，超人醫師不敵病魔，他永遠離開我們了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中