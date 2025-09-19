自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

肺癌權威親自拍片！台大醫師兒真實救命故事 召喚外科新血

2025/09/19 17:52

台大醫院外科部主任陳晉興說，「那一刻更讓我體會到，我們每天在救的，是別人的摯愛。」（台大醫院提供）

台大醫院外科部主任陳晉興說，「那一刻更讓我體會到，我們每天在救的，是別人的摯愛。」（台大醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「那一刻更讓我體會到，我們每天在救的，是別人的摯愛。」台大醫院外科部主任、肺癌權威陳晉興回憶19歲兒子騎車遭遇重大車禍，被送進台大外科搶救的瞬間，言語中仍帶著激動。今（2025）年他將這段真實經歷拍成影片，並邀兒子親自入鏡，希望讓更多年輕醫師看見外科的價值。

今年10月台大外科將招募18名住院醫師，陳晉興強調，台大外科一向能滿招，並非因為招募困難才拍攝招募影片，而是「我們要的是人才」，希望在好還要更好的基礎上，吸引真正有使命感的年輕醫師投入，守護更多生命。

今年的招募影片由陳晉興再度領軍，特別呈現兩段真實故事。第一段是他兒子19歲時騎車發生嚴重車禍，頭部血流不止送進台大外科急救，身為運動員的兒子，在胸口用羅馬數字刺上媽媽生日，原本只是低調的貼心舉動，卻因車禍而被意外發現，多年後，妻子回想起仍會忍不住落淚，兒子被送進台大時，他也才體會到，當意外發生在自己或摯愛身上，才真正明白好醫師的重要。

另一段故事主角是台大醫學系學生葉亮均，她5歲時因流感併發心肌炎導致心臟衰竭，被緊急裝上葉克膜，再由黃書健醫師（現任心臟血管外科主任）執行開心手術救回一命。「外科給了我第二個生命，如果沒有外科，可能在5歲那年，這個世界上就沒有我的影子了。」她在影片中動情直言，也正因如此，她從小立志當醫師，期許自己承擔更多責任。

陳晉興強調，好的外科醫師很重要，能真正幫助病人。雖然多數人追求高收入，但仍有人不以賺錢為人生目標，而是選擇投入急重難罕、攸關性命的科別，願意貢獻社會，他希望藉由影片喚起更多共鳴。他坦言，現代年輕人約有六、七成只想輕鬆賺錢，但仍有1/3願意留在外科，台大醫院有最好的設備與師資，「我們年紀慢慢大了，未來就需要他們來照顧」，因此更要培養有愛心、有醫術、術德兼備的醫師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中