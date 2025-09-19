肺癌權威親自拍片！台大醫師兒真實救命故事 召喚外科新血

台大醫院外科部主任陳晉興說，「那一刻更讓我體會到，我們每天在救的，是別人的摯愛。」（台大醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「那一刻更讓我體會到，我們每天在救的，是別人的摯愛。」台大醫院外科部主任、肺癌權威陳晉興回憶19歲兒子騎車遭遇重大車禍，被送進台大外科搶救的瞬間，言語中仍帶著激動。今（2025）年他將這段真實經歷拍成影片，並邀兒子親自入鏡，希望讓更多年輕醫師看見外科的價值。

今年10月台大外科將招募18名住院醫師，陳晉興強調，台大外科一向能滿招，並非因為招募困難才拍攝招募影片，而是「我們要的是人才」，希望在好還要更好的基礎上，吸引真正有使命感的年輕醫師投入，守護更多生命。

今年的招募影片由陳晉興再度領軍，特別呈現兩段真實故事。第一段是他兒子19歲時騎車發生嚴重車禍，頭部血流不止送進台大外科急救，身為運動員的兒子，在胸口用羅馬數字刺上媽媽生日，原本只是低調的貼心舉動，卻因車禍而被意外發現，多年後，妻子回想起仍會忍不住落淚，兒子被送進台大時，他也才體會到，當意外發生在自己或摯愛身上，才真正明白好醫師的重要。

另一段故事主角是台大醫學系學生葉亮均，她5歲時因流感併發心肌炎導致心臟衰竭，被緊急裝上葉克膜，再由黃書健醫師（現任心臟血管外科主任）執行開心手術救回一命。「外科給了我第二個生命，如果沒有外科，可能在5歲那年，這個世界上就沒有我的影子了。」她在影片中動情直言，也正因如此，她從小立志當醫師，期許自己承擔更多責任。

陳晉興強調，好的外科醫師很重要，能真正幫助病人。雖然多數人追求高收入，但仍有人不以賺錢為人生目標，而是選擇投入急重難罕、攸關性命的科別，願意貢獻社會，他希望藉由影片喚起更多共鳴。他坦言，現代年輕人約有六、七成只想輕鬆賺錢，但仍有1/3願意留在外科，台大醫院有最好的設備與師資，「我們年紀慢慢大了，未來就需要他們來照顧」，因此更要培養有愛心、有醫術、術德兼備的醫師。

