健康網》徐超斌生前曾腦中風 左半身癱瘓仍繼續行醫

「超人醫生」徐超斌在19日過世，他成立的南迴基金會曾做人形立牌給他合照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「超人醫師」徐超斌在19日於台東家中安詳過世，享年58歲，留下「南迴醫院」未竟之志。據報導，他在2006年曾發生腦中風，造成左半身癱瘓。國健署表示，中風的發生，與高血壓有很大關係；同時應多運動，減少不健康飲食，戒菸與戒酒也有必要。

據報導，徐超斌曾在2006年發生中風而左半身癱瘓，經歷臉歪、嘴斜等中風典型症狀；復健後繼續照顧病人。國健署表示，腦中風的危險因子中除了年齡、性別、種族與家族史是無法改變的，九成的腦中風與危險因子有關。預防腦中風必須從認識危險因子開始，國民健康署呼籲民眾一起檢視以下重要的危險因子：

請繼續往下閱讀...

●高血壓：幾乎一半的中風與高血壓有關；大家應養成天天量血壓的習慣。

●高血脂：超過4分之一的腦中風患者有壞膽固醇（LDL）過高的問題；飲食應減少動物脂肪、拒反式脂肪食物。

●糖尿病：糖尿病會增加中風風險，遵從醫囑規律檢查與用藥。

●心律不整：9%的腦中風與心律不整（如心房纖維顫動）或其它心臟疾病有關，應尋求醫療專業建議或治療。

●肥胖：約5分之一的中風患者有肥胖的問題，建議BMI維持在18到24之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分。

四大生活習慣，務必要改善。

●不運動：超過1/3的腦中風患者沒有規律運動的習慣；規律運動習慣可降低腦中風風險。

●不健康飲食：約1/4的中風患者未攝取均衡飲飲食，尤其是缺乏蔬果等纖維質，建議每天應攝取5種以上的蔬果。

●吸菸：超過1/10的腦中風患者與吸菸有關，直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加罹患中風的風險，鼓勵民眾要立即主動戒菸。

●飲酒：全球每年有超過100萬個中風患者有飲酒過量的問題，建議女性每日飲酒量不宜超過1杯（葡萄酒120-150c.c、啤酒330c.c、威士忌30-40c.c等），男性則不宜超過2杯。

國健署提醒大家，定期測量血壓；有任何醫療疑問一定要徵詢醫護人員意見，在日常生活上應採取更積極健康管理行動：控制三高、戒菸酒、控制體重與BMI、規律運動、飲食均衡（掌握三少二多原則：即少調味品、低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖）等，遠離腦中風的威脅與傷害。

「超人醫師」徐超斌在南迴診所看診情形。（資料照）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法