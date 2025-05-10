睡兩天沒吃沒喝 糖尿病嬤急性腎衰竭

▲醫師提醒民眾每天都要規律飲食並攝取足夠水分，避免長時間空腹或沒有飲水，導致身體無法正常運作。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

▲每天補充水分可避免腎血流灌流減少，影響腎臟過濾廢物的能力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。(照片來源：shutterstock）

82歲獨居的廖阿嬤罹患糖尿病，平時仍可自行打理三餐，家人早晚也會抽空探視，碰巧連二天家人都因工作繁忙，忘記主動聯繫，結果阿嬤居然沒有進食喝水，直到家人探視時，才發現阿嬤精神萎靡、意識模糊，連說話的力氣都沒有，緊急送醫後，確認是急性腎衰竭合併高血鉀症，所幸處置後恢復正常，讓家人鬆了一口氣。

合併高血鉀症 嚇壞家人

阿嬤在急診室的抽血數值嚴重異常，包括肌酸酐高達7.4mg/dL（正常值在1.3以下）、鉀離子濃度7.4mmol/L（正常值介於3.4-4.7），心電圖也顯示心律不整的狀況，詢問後，原來是阿嬤整天都在睡覺，結果越睡越累，導致長時間不吃不喝，造成體內水分嚴重不足，無法維持正常運作，差點造成憾事。

請繼續往下閱讀...

對腎臟來說，水分不足會使腎血流灌流減少，影響腎臟過濾廢物的能力，因此當腎臟功能急劇惡化時，血液中的代謝廢物，如肌酸酐就會無法正常排出，濃度因而升高，造成急性腎衰竭。

另一方面，脫水也會讓血液變得黏稠，使得鉀離子濃度跟著升高，造成高血鉀症，由於鉀離子是調節心臟跳動的重要元素，一旦濃度過高，就會干擾心臟的電傳導系統，導致心律不整，甚至可能引發心跳停止，對於像阿嬤這類有糖尿病史的長者，腎臟本來就可能因長期高血糖而受損，這種突發狀況更可能危及生命。

脫水加電解質失衡恐致命

因此患者到院後，先針對高血鉀症給予鈣劑注射，穩定心臟的電活動，避免心律不整惡化，同時也使用胰島素和葡萄糖，將血液中的鉀離子轉移到細胞內，快速降低血鉀濃度，經過緊急處置後，阿嬤的鉀離子從7.4降至6.3，心律不整的症狀也隨之緩解，暫時脫離生命危險，轉至病房後，再給予大量點滴注射，補充體內嚴重缺乏的水分，這才讓腎臟恢復正常功能，家人總算不用再擔心。

提醒民眾，脫水和電解質失衡對長者和慢性病患者來說，都是隱藏的致命危機，建議平時應確保家中長輩每天有規律的飲食，並攝取足夠水分，避免長時間空腹或沒有飲水。萬一長輩出現口渴、尿量變少、疲倦、肌肉無力或心悸等症狀，可能就是脫水和電解質失衡的徵兆，務必立刻就醫，才能及早處理，避免病情惡化。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法