健康網》翁吃飯配「它」得癌前病變 醫：食道癌風險高90％

醫師指出，超過65°C的熱飲已被世界衛生組織列為「2A類致癌物」，並有研究發現每日喝高溫熱飲，罹患食道癌的風險比喝低溫飲品高出90%；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名老伯吞嚥異常又胸悶，原以為是喉嚨問題，輾轉就診桃園鴻林診所腸胃科才發現食道下段已有部分細胞異化。醫師鄭泓志追問發現，患者每天吃飯都習慣配熱湯，而長期攝取過燙食物，可能反覆傷害食道黏膜，進而增加食道癌風險。並提到，世界衛生組織（WHO）早已將熱飲列入2A類致癌物，伊朗研究也發現，每天喝熱飲（湯）罹患食道癌的風險相比喝低溫飲品者高出90%，不可不慎。

食道脆弱 不耐高溫反覆刺激

鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，與胃相比，食道缺乏厚實黏膜層保護，更容易受高溫食物損傷。上食道段受熱常引起短暫疼痛或水泡，雖然不易癌變，但下食道段若長期暴露在高溫中，不但易導致吞嚥不適，還會因胃酸逆流干擾修復，加速細胞病變的可能。

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根據世界衛生組織旗下國際癌症研究機構（IARC）2016年公告，超過65°C的熱飲已被列為「2A類致癌物」，即「可能對人類致癌」。2019年發表於《國際癌症期刊》的研究則發現，伊朗古列斯坦（音譯，Golestan）地區每日喝超高溫熱茶或熱湯者，罹患食道癌的風險比喝低溫飲者高出90%。

醫師指出，患者每天吃飯都習慣配熱湯，而長期攝取過燙食物，可能反覆傷害食道黏膜，進而增加食道癌風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

3招判斷湯品是否過燙

為保護食道黏膜，鄭泓志建議民眾養成以下3個判斷與飲用習慣：

第一口燙就該放涼：如果舌頭或喉嚨感到刺痛，表示湯太熱，切勿勉強吞嚥，避免高溫破壞食道表層黏膜。

用舌尖試溫、湯匙攪拌：舌尖感知溫度較敏銳，可以先輕觸湯匙或杯緣再入口；攪拌有助降溫與均勻熱度；或倒在杯蓋上，啜飲測溫；在外購買熱飲，記得靜置5分鐘；燉湯或煮湯可以透過加點溫水來降溫。

小口啜飲、避免大口吞下：大口吞嚥熱湯容易讓高溫直接接觸食道，短時間內造成較大的溫度衝擊，甚至可能傷及更深層的組織。最好的方式是改用小口啜飲，讓熱氣在口腔稍微分散，減少直接燙傷的風險。

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