自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》翁吃飯配「它」得癌前病變 醫：食道癌風險高90％

2025/05/10 17:57

醫師指出，超過65°C的熱飲已被世界衛生組織列為「2A類致癌物」，並有研究發現每日喝高溫熱飲，罹患食道癌的風險比喝低溫飲品高出90%；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，超過65°C的熱飲已被世界衛生組織列為「2A類致癌物」，並有研究發現每日喝高溫熱飲，罹患食道癌的風險比喝低溫飲品高出90%；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名老伯吞嚥異常又胸悶，原以為是喉嚨問題，輾轉就診桃園鴻林診所腸胃科才發現食道下段已有部分細胞異化。醫師鄭泓志追問發現，患者每天吃飯都習慣配熱湯，而長期攝取過燙食物，可能反覆傷害食道黏膜，進而增加食道癌風險。並提到，世界衛生組織（WHO）早已將熱飲列入2A類致癌物，伊朗研究也發現，每天喝熱飲（湯）罹患食道癌的風險相比喝低溫飲品者高出90%，不可不慎。

食道脆弱 不耐高溫反覆刺激

鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，與胃相比，食道缺乏厚實黏膜層保護，更容易受高溫食物損傷。上食道段受熱常引起短暫疼痛或水泡，雖然不易癌變，但下食道段若長期暴露在高溫中，不但易導致吞嚥不適，還會因胃酸逆流干擾修復，加速細胞病變的可能。

根據世界衛生組織旗下國際癌症研究機構（IARC）2016年公告，超過65°C的熱飲已被列為「2A類致癌物」，即「可能對人類致癌」。2019年發表於《國際癌症期刊》的研究則發現，伊朗古列斯坦（音譯，Golestan）地區每日喝超高溫熱茶或熱湯者，罹患食道癌的風險比喝低溫飲者高出90%。

醫師指出，患者每天吃飯都習慣配熱湯，而長期攝取過燙食物，可能反覆傷害食道黏膜，進而增加食道癌風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師指出，患者每天吃飯都習慣配熱湯，而長期攝取過燙食物，可能反覆傷害食道黏膜，進而增加食道癌風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

3招判斷湯品是否過燙

為保護食道黏膜，鄭泓志建議民眾養成以下3個判斷與飲用習慣：

第一口燙就該放涼：如果舌頭或喉嚨感到刺痛，表示湯太熱，切勿勉強吞嚥，避免高溫破壞食道表層黏膜。

用舌尖試溫、湯匙攪拌：舌尖感知溫度較敏銳，可以先輕觸湯匙或杯緣再入口；攪拌有助降溫與均勻熱度；或倒在杯蓋上，啜飲測溫；在外購買熱飲，記得靜置5分鐘；燉湯或煮湯可以透過加點溫水來降溫。

小口啜飲、避免大口吞下：大口吞嚥熱湯容易讓高溫直接接觸食道，短時間內造成較大的溫度衝擊，甚至可能傷及更深層的組織。最好的方式是改用小口啜飲，讓熱氣在口腔稍微分散，減少直接燙傷的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中