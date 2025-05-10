推動友善醫療守護病患 高醫2護師雙獲南丁格爾獎

高醫靜脈營養醫療小組護理師孫麗珠（右）多年來深入參與居家靜脈營養照護，榮獲第14屆南丁格爾獎績優奉獻獎銅獎。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕5月12日國際護師節將至，高雄醫學大學附設中和紀念醫院慶祝大會，並表揚優良護理師，以及甫獲第14屆「南丁格爾獎」績優奉獻獎銅獎的小兒血液腫瘤科護理長謝淑娟、靜脈營養醫療小組護理師孫麗珠，２人創下獎項設立以來，全台首次同家醫院有２位護理師獲獎的殊榮。

高醫睽違10年再度獲得由慈月基金會舉辦的「南丁格爾獎」績優奉獻獎，且同時有２位護理師榮獲銅獎，其中小兒血液腫瘤科護理長謝淑娟長期投身兒童癌症照護，推動「友善醫療」、「圓夢計畫」，減輕病童住院期間的壓力，致力改善醫療照護環境與教具研發，取得4項國家發明專利，並多次獲得品管圈特優獎、教學與研究獎項，更曾榮膺高雄市模範勞工，是兼具創意與人文關懷的護理典範。

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靜脈營養醫療小組護理師孫麗珠多年來深入參與居家靜脈營養照護，她主動整合跨團隊資源，推動營養醫療體系的專業發展，協助患者順利銜接住院與家庭照護，守護無數居家病人的營養照護，進一步提升病人的生活品質，展現專業護理人員的深度與廣度。

高醫副院長陳芳銘指出，今（2025）年國際護師節的主題是「有護理師才有未來：關懷護理師促進經濟成長」，護理師是醫院最溫暖的力量，也是病人與家屬最堅強的依靠。護理不只是醫療基石，更是支撐整個社會與經濟發展的重要力量，承諾醫院將持續推動12項護理人力策略，打造尊重、支持、永續的職場環境。

高醫護理部主任廖玉美表示，每一位高醫護理師，都是點亮病房的那道光，真正的力量，不僅來自專業，更來自責任與愛，此外，高醫前護理部主任陳麗琴也於今年當選中華民國護理師護士公會全聯會理事長，將進一步為全國護理人員爭取全方位的權益。

高醫小兒血液腫瘤科護理長謝淑娟（右）長期投身兒童癌症照護，榮獲第14屆南丁格爾獎績優奉獻獎銅獎。（高醫提供）

高醫歡慶國際護師節，高醫大副校長周汎澔（右6）與高副院長陳芳銘（左5）到場與護理師們同歡。（高醫提供）

高醫歡慶國際護師節，除了向所有護理人員致敬，並舉辦紓壓園遊會，慰勞辛勤的白衣天使。（高醫提供）

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