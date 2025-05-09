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健康 > 杏林動態

連環車禍少女倒臥車陣 光田醫院副護理長救援衝第一

2025/05/09 12:56

光田醫院門診部副護理長吳慧玲（左）獲選為優良護理人員。（記者張軒哲攝）

光田醫院門診部副護理長吳慧玲（左）獲選為優良護理人員。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕4月27日上午台中市沙鹿區向上路段發生一起重大連環車禍。一輛聯結車行經長下坡路段時疑似煞車故障，失控撞擊沿途多輛汽、機車與腳踏車，其中一對母女傷勢明顯。14歲少女倒臥在機車旁，腳仍勾在後照鏡，全身無法動彈，光田醫院副護理長吳慧玲正好休假，駕車行經對向路段，立即下車為少女進行初步傷勢評估與必要處置，並陪同傷者搭乘救護車送醫。

吳慧玲說，目擊事故瞬間發生。當時整條馬路宛如定格，車輛全數停滯不前，交通號誌也多損毀，現場一片狼藉。她注意到路旁一對母女受傷倒地，少女背部衣物與頭髮已被外漏汽油浸濕；母親則跌坐在翻覆的機車上，周圍瀰漫濃烈汽油味，兩人均有外傷，狀況緊急。

這對母女家屬表示：「當時現場非常混亂，只記得有位女士第一時間衝過來幫忙。事後才知道她是光田的護理師，真的非常感謝還好有遇到她。」這名14歲少女因頭部外傷與頭骨破裂，事故當日送入加護病房，已於五月初出院，後續於門診追蹤。49歲母親則為多處肋骨骨折並伴有氣血胸，經手術後已轉入普通病房，意識清楚、持續治療中。

今（2025）年國際護理師節前夕，光田醫院於5月8日舉辦慶祝活動，表揚優秀護理師同仁。吳慧玲獲選為年度優良護理人員，並已於5月6日赴台中市政府，接受台中市護理師護士公會公開表揚；院內活動當天也由院方正式頒發表揚。院方表示，此次事件也呈現出護理專業在院外的自然延伸與即時應變能力。

光田綜合醫院護理部主任于素珍指出，此次事件再次看見，光田護理人員無論身處何地，始終秉持光大愛心，廣播福田的服務精神。面對突發狀況，能夠冷靜應對、給予協助，就是最基本的堅持。

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