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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》激似胰臟癌！ 男暴瘦10公斤又腹痛 醫揪1病害的

2025/01/11 21:55

40歲男子上腹部劇痛掛急診，症狀、風險因子激似胰臟癌，最後經內視鏡切片檢查才發現是胰臟假性囊腫，屬於良性腫瘤；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自shutterstock）

40歲男子上腹部劇痛掛急診，症狀、風險因子激似胰臟癌，最後經內視鏡切片檢查才發現是胰臟假性囊腫，屬於良性腫瘤；圖為情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自shutterstock）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕40歲男子上腹部劇痛掛急診，斷層掃描查出胰臟尾部有1顆3公分腫瘤，平常有抽菸，最近又暴瘦10公斤，還被新診斷出有糖尿病，胰臟癌風險因子和症狀「全中」。最後經內視鏡切片檢查才發現是胰臟假性囊腫（Pseudocyst）。屬於良性腫瘤，許多症狀與胰臟癌非常相似，是非常厲害的模仿者。

不是胰臟腫瘤都是胰臟癌

禾馨民權健康管理診所院長林相宏曾於臉書粉專「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」分享個案指出，這名男子因上腹部疼痛甚至輻射至背部，被診斷是急性胰臟炎，可是出院後還是反覆疼痛，反覆就醫，不只查出胰臟尾部有顆3公分腫瘤，而且胰臟癌該有的風險和症狀全部都有，讓患者緊張詢問是否需要立刻接受手術。

林相宏建議患者先不急，先透過胰臟內視鏡超音波加上顯影劑和切片檢查來評估。於是檢查發現，雖然超音波影像上像是胰臟癌，可是打了顯影劑後腫瘤完全不顯影（不像腫瘤的表現），請患者先等切片結果。

醫師提醒患者，只要繼續規則追蹤飲食控制，不要太油膩把血糖控制好，胰臟炎就不會復發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒患者，只要繼續規則追蹤飲食控制，不要太油膩把血糖控制好，胰臟炎就不會復發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

病因為胰臟發炎 做好飲控不復發

切片答案揭曉，林相宏說，這是一種叫做「胰臟假性囊腫」的疾病，為胰臟反覆發炎後 ，發炎物質所構成的良性「暫時性假的腫瘤」，大部分幾個月後會逐漸吸收消失，不會癌化建議持續追蹤即可，如果真的不消失或是有併發症（感染、阻塞、出血），再想辦法引流出來。

經過幾個月的折騰，病患和家屬總算放下心來，只要繼續規則追蹤飲食控制，不要太油膩把血糖控制好，胰臟炎就不會復發。

過去約5%患者誤診為胰臟癌而手術

林相宏提到，在過去有高達5%的病患，被誤以為是胰臟癌接受手術，手術完病理結果才發現其實是一種胰臟僞腫瘤（良性腫瘤）。不論在影像上或是臨床症狀上，兩者很難區分，因為胰臟手術都不是小手術，往往會造成醫療糾紛以及醫師間的諸多討論。好在醫學進步，隨著新技術問世，在術前就可以診斷疾病，已經可以大幅克服類似問題。

他也提醒，胰臟有陰影切勿驚慌，不要自行上網搜尋對號入座，容易「看一個像一個」，胰臟的疾病非常複雜，有的胰臟發炎其實裡面躲著胰臟癌，有的良性胰臟發炎超級像是胰臟癌，務必諮詢專業醫師診治。

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