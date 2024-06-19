健康網》新冠大流行 醫：沒打疫苗與天選之人有2症狀

近期新冠肺炎疫情延燒，網紅醫師蒼藍鴿觀察，未打過疫苗以及從沒確診過的人，症狀通常較嚴重。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情流行中，疾管署18日表示，國內疫情上升且處流行期，上週（6/11-6/17）新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（6/10-6/16）新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增38例死亡病例，較前一週新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。前台大醫師認為免疫系統有沒有「練兵」過還是有差。

蒼藍鴿：沒打過疫苗者 症狀明顯高燒痠痛

前台大醫師、YouTuber「蒼藍鴿」吳其穎在FB粉專「蒼藍鴿的醫學天地」說明，這波的觀察，沒打過疫苗或沒確診過的，症狀通常偏嚴重，多數是容易高燒、以及痠痛；有打過疫苗或曾經確診過的，通常症狀比較偏一般感冒。蒼藍鴿認為，「平時免疫系統有沒有練兵還是有差。」

請繼續往下閱讀...

疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1占比分別為60%及54%，為國內主流株，惟近期占比緩降；另KP.2的占比則略升，分別為13%及27%；KP.3占比則持平，分別為9%及5%。

關於疫苗接種情形，疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種277.7萬人次，上週（6/10-6/16）接種人次1.3萬，亦較前週（6/3-6/9） 1.2萬人次增加8.33%，全國接種率11.40%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.62%、1.63%。近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法