健康網》疫情流行中 蘇一峰：肺炎病患半數染新冠

近期搭車時恐怕常聽到不少咳嗽聲吧？有醫師說明近期經常見到肺炎病患就醫。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前疾管署示警，新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情陷入流行期！胸腔內科醫師蘇一峰表示「近期新冠肺炎真得燒起來了」，急診就醫的肺炎病人，一半是新冠肺炎的感染。

蘇一峰在臉書說明，「最近新冠病毒真燒起來了。」他發現急診就醫的肺炎病人，差不多一半是新冠感染的肺炎。接著提醒大眾：注意自己的保護力，一般健康人可以不用怕，大部分住院的還是老人家與慢性病患者！另外他先前也提到，台灣現在疫情大流行，有很大的原因是因為取消口罩禁令，大家也都與病毒共存了。

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疾管署在11日說明，上週新增328例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前一週新增263例上升；另上週新增20例死亡病例，較前一週新增26例下降；變異株分布方面，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3國內外占比皆為9%。

疾管署表示，依據口服抗病毒藥物使用人次與死亡數來看，國內新冠肺炎疫情屬於流行期，提醒民眾注意併發症風險。同時這波疫情會上下波動，短期內可能持續上升一段時間，直到8、9月才會漸漸降溫。

另考量就醫需求，疾管署宣布，將從7月起於800多家醫療院所提供家用快篩於就醫時使用；民眾也可自行索取使用，預計效期約有半年。

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