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健康網》新冠流行中 嬰幼兒當心！醫：兒童腦炎好發10歲以下

2024/06/18 15:35

近期不少人確診新冠，嬰幼兒也難以倖免。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）進入流行期，有小兒科醫師表示，近期經常遇上嬰幼兒患者，他們通常喉嚨相當紅，快篩都是新冠陽性。同時新冠造成的兒童腦炎，好發年齡通常在10歲以下，

疾管署今（18）日表示，國內疫情上升且處流行期，上週（6/11-6/17）新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（6/4-6/10）新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增38例死亡病例，較前一週新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

小兒科醫師林智葳在粉專「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」表示，最近遇到很多那種高燒不退、食慾活動力明顯下降又未滿一歲的嬰兒；喉嚨一壓看上去非常紅、快篩後都是新冠陽性。

林智葳表示，這一年內剛出生的嬰兒沒有經歷過新冠確診浪潮，診斷上有時會沒有足夠的警覺性。另外他說明，嬰兒確診後的症狀通常是：

●持續高燒（有時退燒藥水也無法即時有效退下的那種）

●喉嚨發炎不舒服、食慾稍微受到影響

●輕微鼻水鼻塞

●輕瀉

林智葳表示，之前讓人聞之色變的新冠兒童腦炎，好發年紀在10歲以下。體溫在超過41度以上時一定要立刻就醫！

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