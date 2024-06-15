新冠疫情升溫傳「莫納皮拉韋」缺藥 疾管署：庫存足夠

衛福部疾管署副署長曾淑慧指出，莫納皮拉韋屬條件性用藥，醫療院所可向地方衛生局申請調度，目前庫存足夠。（路透檔案照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情捲土重來，衛福部疾病管制署評估已進入流行期，不過傳出口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」缺藥，衛福部疾管署副署長曾淑慧今（15日）指出，莫納皮拉韋屬條件性用藥，醫療院所可向地方衛生局申請調度，目前庫存足夠。

根據疾管署監測，上週國內新增328例COVID-19本土確定病例，較前一週新增263例，研判疫情上升且進入流行期。對於外傳口服抗病毒藥物莫納皮拉韋缺藥、倍拉維（Paxlovid）配藥速度慢等情形，疾管署回應，上述兩種藥物都還有數月的庫存量，醫療院所如有需要，可向各地方衛生局申請調度。

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曾淑慧說明，莫納皮拉韋是針對特殊病人，如洗腎患者的條件性用藥，因其效益較倍拉維低，因此世界衛生組織等國際指引中，將莫納皮拉韋列為條件性用藥，目前庫存仍足以供應給醫療機構使用，衛生局也會進行相關調度。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙說，根據臨床試驗，莫納皮拉韋的有效性下降，對患者病情沒有明確改善，因此臨床用藥首選是倍拉維，若患者有心血管藥物顧慮，則會考慮使用瑞德西韋（Remdesivir），若有缺藥問題，評估影響不大。

周百謙提到，目前比較困擾的是「免疫負債」，COVID-19疫情期間民眾努力戴好口罩，咽喉的溫濕度、細菌叢等維持穩定狀態，但隨著防疫措施解封，民眾減少戴口罩，加上這段時間天氣忽冷忽熱，病毒密度增加又沒有口罩保護，當黏膜受損出現微小傷口時，就會會讓病毒複製速度增加、存留時間延長。建議高風險族群、過敏族群仍要戴口罩、保護呼吸道，此外打疫苗也能降低重症風險。

醫師公會全聯會理事長周慶明提到，近期確診COVID-19的症狀出現變化，不同於之前多數病例僅有輕微的流鼻水和咳嗽症狀，類似一般感冒的病人占大多數，最近確診的病人則有更多出現發燒、全身酸痛等情形，顯示疾病的型態有所改變，且各個年齡層都有可能「中鏢」，疾管署預計提供300萬劑快篩由診所協助發放，首批將於7月起陸續發放，不過現在疫情升溫，會向疾管署反映可提前配貨。

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