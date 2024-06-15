心臟衰竭再住院率難降！醫盼加強社區醫療網絡

王兆弘認為，台灣目前對於重症後心臟衰竭患者的社區化醫療網絡仍相當缺乏；情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕全台高齡人口比例不斷攀升，心臟衰竭患者與風險族群持續增加。基隆長庚心衰中心主任王兆弘指出，雖健保署已推出「急性後期整合照護計畫（PAC）」，但重症後患者仍長期需要具有專業醫療知識的護理師或個管師協助，並通過社區化網絡加強照顧，台灣在相關規劃上仍相當缺乏，需設法吸引專業人力投入，並強化社區醫院的連結。

心臟衰竭患者逐年增加，王兆弘說，數年前曾有健保資料庫數據分析發現，全台因心臟衰竭住院的人數較10年前增加9倍，且另有調查指出，個案因心臟衰竭住院後，半年內有30%至40%的患者會因病再度住院。

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王兆弘指出，台灣心臟衰竭患者增加的原因，一方面與人口老化有關，另一方面則是因為醫療進步，許多心肌梗塞的患者及時就醫雖能存活下來，但未來出現心臟衰竭的風險也大大提高，這樣的病患越來越普及，是未來需要面對的問題。

雖目前健保署推動PAC，但王兆弘提到，該計畫內容僅限於重症發生後的6個月，當計劃結束、患者回家，幾乎就只剩下吃藥控制，缺乏非醫師的專業人員持續照顧與引導，一有問題就再度往醫學中心送，醫師治療後接著開藥，患者回家雖情況改善，但過一陣子又出狀況、再度回到醫院，長期不斷地循環。

王兆弘說，心臟衰竭會跟著患者一輩子，且隨著年齡增長，嚴重度會越來越高，長期用這樣的方式照顧重症患者，並非長期解決之道，台灣目前缺乏對於心臟衰竭患者的社區化照顧網絡，導致患者離開醫學中心後，無法順利連接社區醫院，很難持續得到非藥物方面的疾病控制引導。

此外，王兆弘提到，重症患者的生活模式改變與疾病緊急情況應對，並非單純的衛教師就能勝任，需要具有專業醫療照護知識的護理師進行協助，但多數護理師若轉任個案管理師，薪資條件不見得更好，未來怎麼改善薪資條件、讓專業人力願意加入也是一大議題。

王兆弘說，近年來歐美、日本持續投入照顧人力，加強心臟衰竭後的患者照顧與教育，並發展出類似「心臟衰竭導師」的專業護理人員，若要降低患者的再住院率與後續生活、疾病控制情況，台灣亟需強化社區醫院網絡的聯繫，並考慮如何吸引專業人力投入。

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