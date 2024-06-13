6旬男二尖瓣膜嚴重逆流 健保微創手術修補重拾爬山樂

黃先生二尖瓣膜重度逆流，吳詠斯醫師為他進行建保微創內視鏡心臟手術，修補的辦膜，症狀大幅改善。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕67歲的黃先生是爬山健將，去年爬山時2度昏倒，稍微活動就喘不過氣，就醫檢查發現二尖瓣膜重度逆流，藥物無法改善，恐有猝死危機，今年3月接受健保微創內視鏡心臟手術，大幅好轉，逐漸能爬山，也練習超慢跑，希望能完成谷關七雄的目標，爬上最後一座八仙山。

台中榮總心臟外科醫師吳詠斯指出，二尖瓣位在左心房和左心室的瓣膜，功能類似房門，當心臟收縮舒張時，適時的開關門讓血液送進主動脈，黃先生因為老化造成二尖瓣膜無法閉合，造成逆流，輕者體力下降，重則心臟衰竭，而在高齡社會下約3-4%的成人有二尖瓣膜逆流，也集中於6、70歲以上長者。

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另外，其中1%因瓣膜受損嚴重需要手術治療，重度二尖瓣膜逆流患者，傳統心臟手術必須做開胸手術以修補二尖瓣，傷口長30公分、手術創傷大、疼痛明顯、術後感染風險高，黃先生血管品質好、體型適合，符合微創內視鏡心臟手術的條件，傷口大小僅約5公分、約2個1元銅板，透過內視鏡可做更清晰的影像評估和精準完整的修補，身體恢復快速，術後3、4天即可出院。

吳詠斯醫師指徵創內視鏡手術治療重度二尖瓣逆流，傷口大小僅約5公分、約2個1元銅板。（記者蔡淑媛攝）

吳詠斯說，透過內視鏡手術將黃先生受損的瓣膜重新固定，並強化周邊組織，該手術為健保給付，黃先生因選擇部分自費耗材，才增加部分自費的費用，她強調，並非所有微創手術都需要高額費用上的負擔，而且10年復發率小於5%。

吳詠斯表示，二尖瓣膜逆流手術除了開胸手術，也有達文西機械手臂手術及有傷口小復原快的優勢，但為自費項目，手術費用約30萬以上；還有經導管修補，也是達到微創效果，復發率約20%到30%，使用年限約3至5年，大多用於年紀較大患者。

吳詠斯醫師指重度二尖瓣膜逆流患者，中榮提供內視鏡微創、達文西機械手臂、經導管修補及傳統開胸手術，依患者身體條件及需求做選擇。（記者蔡淑媛攝）

吳詠斯補充說，內視鏡微創心臟手術除了需要設備外，也仰賴心臟微創手術醫師長時間訓練有熟稔的操作，才能精準治療心臟疾病，在目前的高齡化社會無疑是一大福音。

台中榮總副院長李政鴻表示，台中榮總每月2000多人接受心臟超音波檢查，其中約有30至50人被診斷為中、重度以上的二尖瓣膜逆流，針對這類患者，中榮提供內視鏡微創、達文西機械手臂、經導管修補及傳統開胸手術，依身體條件及需求做選擇。

李政鴻（左2）指心臟血管中心副主任魏皓智（左1）帶領心臟外科團隊吳詠斯醫師為黃先生治療二尖瓣膜重度逆流，微創內視鏡心臟手術傷口小、復原快且費用低。（記者蔡淑媛攝）

黃先生接受吳詠斯醫師手術後能練習超慢跑，希望能完成谷關七雄的目標，爬上最後一座八仙山。（記者蔡淑媛攝）

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