愛吃燒肉血脂高 心肌梗塞險喪命

▲李榮基醫師（右）為洪先生解說心導管位置。（烏日林新醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

45歲的洪先生從小熱愛棒球，上月初帶兒子到烏日榮泉球場蹲捕練球，當場心絞痛失去意識，一度因心肌梗塞導致心肺功能停止（OHCA），在救護車上3度電擊，緊急被送到烏日林新醫院接受心導管置入支架手術後康復；洪先生昨天表示，沒想到不菸、不酒也會心肌梗塞，呼籲親友定期做心血管檢查。

緊急手術放支架 及時救回

洪先生是堆高機維修技師，常利用休假與球友相約打球，也愛吃燒肉、甜點造成血脂、血糖數值偏高，每3個月定期抽血檢查追蹤，沒想到上月蹲捕練球時心絞痛、狂冒冷汗，下場休息就失去意識昏厥。

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由於球場距離醫院不到5百公尺，球友輪番執行心肺復甦術（CPR）直到救護車抵達，救護員在車上實施3度電擊才恢復心跳。

烏日林新醫院心臟血管中心主任李榮基說，心導管團隊在72分鐘內替洪先生完成心導管檢查及支架置放手術，期間一度因他心室性心律不整，讓手術過程更驚險，所幸順利從鬼門關救回。

▲洪先生（右）經李榮基醫師（左）置入心導管支架後，恢復健康。（記者黃旭磊攝）

醫療團隊進行心導管檢查，發現患者的冠狀動脈左前降支竟100%完全阻塞，隨時可能猝死，而打通血管過程又發生心室頻脈（每分鐘心跳大於120下，源自於心室嚴重心律不整），及時給予電擊治療，防止猝死。

李榮基說，用最快速度執行冠狀動脈介入治療，疏通阻塞血管，並置放支架，以維持冠狀動脈血流通暢，術後轉至加護病房密切觀察，患者病況恢復良好，5天後順利出院。但醫療團隊建議患者半年內不要激烈運動、搬重物，也要避免蹲捕及揮棒。

洪先生昨天眼泛淚光說，術後恢復清醒打開手機，收到5百多則親友關心訊息，從未想過自己不菸不酒，45歲就罹患心肌梗塞，經過這次暈厥經驗，呼籲親友要定期做心血管檢查。

▲洪先生熱愛棒球，有空時會練習當捕手。（烏日林新醫院提供）

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