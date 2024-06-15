10年住院人數翻9倍！ 高溫直衝38度注意心臟衰竭

醫師提醒，許多患者發生急性心肌梗塞經過心導管等醫療作為，仍能存活下來，但也留下了未來心臟衰竭的風險；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕端午過後氣溫飆升，部分地區受焚風影響，高溫上看攝氏38度。基隆長庚心臟衰竭中心主任王兆弘指出，醫療進步救回了許多心臟受損的病人，但後續照顧成為一大課題，心臟衰竭住院的人數較10年前翻了9倍，曾有心臟損傷或心臟衰竭情況的民眾，務必注意適量喝水，避免身體來不及代謝，反而造成水腫、甚至肺積水等情況。

王兆弘指出，心臟衰竭除了與老化因素外，28.2%的患者是因為心血管堵塞造成，21.7%起因於心肌梗塞、27.5%則是原因不明，其他可能原因尚有瓣膜損壞、心律不整、高血壓、心肌炎、甲狀腺疾病、懷孕生產、化療藥物使用等。

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此外，王兆弘提到，隨著醫療進步，許多患者即使發生急性心肌梗塞等造成心臟受損的情況，經過心導管等醫療作為，仍能存活下來，但也留下了未來心臟衰竭的風險，近年有健保資料庫數據分析發現，過去10年因心臟衰竭而住院的人數，增加了足足9倍，現在人數恐怕更多，是未來不得不面對的問題。

王兆弘表示，民眾可注意自己是否有「累、腫、喘」等3大症狀，其中「腫」指的是腿腳部的水腫，如果在手指按5秒後放開、凹下去的皮膚沒有彈回來，就要有所警覺，若同時還有疲憊、容易喘等情況，需要特別注意心臟衰竭的風險。

長庚醫院今日舉辦心衰衛教講座，呼籲民眾注意心臟衰竭風險。（記者林志怡攝）

另一方面，近期氣溫節節攀升，王兆弘提醒，如果民眾具有心臟衰竭或相關風險，務必注意「適量喝水」，不是喝越多越好，在避免身體缺水的同時，也要注意不要讓身體來不及代謝，反而堆積在腿腳等部位而造成水腫，或是堆積在肺部、產生肺部積水等，並確實了解利尿劑等藥物的使用時機。

心臟衰竭可以靠胸部X光、心臟超音波、抽血檢測B型利鈉尿生肽數值等檢查進行診斷。林口長庚心臟外科主治醫師劉國聖說，慢性心臟衰竭患者可通過冠狀動脈繞道、瓣膜修補或置換、心室輔助器或心臟移植等外科手術改善病情，急性情況則可能需要機械性輔助裝置幫助。

除了手術介入外，對於心臟衰竭患者的日常照顧，高雄長庚心衰中心主任陳世明建議，平時患者務必做好飲食控制，注意鹽分、水份的攝取，避免食用高升糖指數的甜食、含糖飲料等，料理方式也以川燙、清蒸、水煮為佳，養成運動習慣也有助於改善心肺功能與生活品質、降低死亡率。

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