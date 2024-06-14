健康網》夏天濕疹發作搔癢難耐？ 中醫曝3證型 4招搶救膚況

中醫師表示，濕疹是種慢性反覆性發作的疾病，這時藉由中藥進行體質調理，可減少發癢的程度和頻率，更進一步改善皮膚的狀況；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入夏天，不管是天氣變化、流汗等，常讓不少人皮膚老是反覆紅癢，嚴重甚至長水泡、脫屑乾裂到出血！中醫師表示，遇這種情況是濕疹現象，以中醫治療分為風熱、濕熱、血虛風燥等證型。除對症治療，日常也應盡量戴手套，以防直接性接觸；少吃刺激性食物；適度保濕；晚上11點前入睡。

臻觀/澄觀中醫診所在臉書發文指出，在天氣轉換之際，有些人在這時手會開始發癢並出現小水泡，長期下來變得像鱷魚皮一樣粗硬，且伴隨乾燥、皸裂的現象。且這樣又乾又濕的皮膚，可能就是麻煩的濕疹悄悄地找上門。而在中醫，治療濕疹可分3證型：

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●風熱型：主要見於「急性期」，疹色較鮮紅，癢感較劇烈，滲出液較少，舌紅苔薄黃，處方以消風散進行加減。

●濕熱型：主要見於「急性期」，疹色鮮紅且有較多的滲出液，舌苔厚黃，小便短赤，大便軟爛較臭且黏馬桶，處方以龍膽瀉肝進行加減。

●血虛風燥型：主要見於「慢性期」，外表乾燥皸裂，有色素沉澱與苔癬樣變化，舌淡少苔，脈偏細，主要以四物湯和消風散加減。

濕疹治療分3證型。（圖取自臻觀/澄觀中醫診所臉書粉專）

可採用中藥水煎外洗 改善膚況

至於濕疹的外治法，中醫師表示，對於泛紅發癢水泡較少的濕疹者，可採用中藥水煎外洗的方式，去改善皮膚狀況，像是用地膚子、黃柏、苦參等，煎湯溫洗，以達到清熱燥濕的效果；而濕疹的表現會依每個人的狀況和病程而有不同，但大致上有以下4點需注意：

1.盡量戴手套，以防直接性接觸：有些濕疹是因工作需求，導致長期需接觸化學物質，如清潔劑造成。

2.少吃刺激性食物：如烤、炸、辣，這些物質都有可能造成體內熱毒加劇，進而使皮膚狀況更惡化。

3.晚上11點前入睡：晚上11時到凌晨3時剛好走到膽經和肝經，是人體排毒大好時機。

4.適度保濕：可依照皮膚不同乾燥程度，選擇保濕度不同的乳膏、乳霜、乳液塗抹，避免皮膚過度乾燥，造成的皸裂。

中醫師提醒，濕疹是種慢性反覆性發作的疾病，每次發作起來總是癢到影響生活，這時藉由中藥進行體質調理，可減少發癢的程度和頻率，更進一步改善皮膚的狀況，減少復發機率，進而改善生活品質。

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