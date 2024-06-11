健康網》皮膚變黃不一定是黃疸 醫：吃出來的

陳志金分享當事人與正常人的皮膚照片，可明顯發現不一樣。（圖取自臉書「Icu醫生陳志金」）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少聽過黃疸一詞，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，大家看到手掌、腳掌變黃，可能就直覺的認為是「黃疸」而感到擔心，甚至急著去檢查。然陳志金以自家孩子為案例說明，皮膚發黃可能是飲食造成；同時說明分辨黃疸的關鍵症狀。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文說明，孩子出生就有新生兒黃疸，在醫院住了一個星期「照光」。他在1歲半的時還在餵食母乳（實際上親餵到3歲），有一次發現他的手掌及腳掌皆呈黃色，祖父母有些擔心，但是，陳志金注意到：他的鞏膜顏色是正常的，而且活力很好。隨後才發現，原來他最近半年來，開始餵食稀飯，每次都會添加南瓜一起煮。經調整飲食一個月後，手掌的顏色就褪了。

請繼續往下閱讀...

陳志金分享另兩個案例：一名13歲國中男生，每逢冬天，雙手掌皆會變黃，但無任何不適。當冬天過去後，手掌顏色就會恢復正常。原來他非常愛吃橘子，每年冬天，橘子盛產時，他的手掌就會變黃，橘子產量減少時，手掌的顏色就會褪色。

另一案則是一名20歲女性因糖尿病合併酮酸血症住院，發現雙手掌及腳掌皆呈黃色，但無肝脾腫大或鞏膜變黃，而且肝功能抽血檢查正常。當詢問是否有經常食用黄色或深綠色食物時，病人說她每天都會吃木瓜，在停止吃木瓜兩個月後，手掌及腳掌顏色就恢復正常。「每天吃木瓜，也是她血糖高，合併酮酸中毒的原因。」

黃疸病患鞏膜會變黃 吃特定食物不會

陳志金說明，日常有許多食物，大量食用，就會造成手掌和腳掌變黃，這些情況和黃疸主要的差別在於：鞏膜不會變黃。（黃疸的病人，鞏膜也會變黃）通常在停止食用這些食物一至兩個月後，黃色就會褪，不需治療。「如此可以避免不必要的抽血或影像檢查，或者是不必要的擔心。」

陳志金整理會造成皮膚變黃的情況以及飲食。

1.胡蘿蔔素黃皮症

黃色食物：南瓜、木瓜、地瓜、橘子、柳丁、金針、枸杞、芒果、枇杷、辣椒、玉米、咖哩、棕油

深綠色食物：菠菜、萵苣、甘藍、海苔、青豆

2.蕃茄紅素血症

食物：番茄、西瓜、柿子、杏仁

3.核黃素血症

食物：肝臟、香菇、小麥胚芽、雞蛋、乳酪芹菜、橘子、柑、橙

4.藥物

奎林（quinacrine）、戒酒硫（disulfiram）、維生素A

5.疾病

黃疸、甲狀腺功能低下、糖尿病、尿毒症、厭食症、高血脂症、紫質症

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法