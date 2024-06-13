辨認腦中風症狀 醫：牢記微笑、舉手、說你好口訣

衛福部台南醫院神經內科醫師方怡婷指辨認腦中風的症狀，民眾可牢記微笑、舉手、說你好這三個要訣。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕患有糖尿病與高血脂的60多歲林先生，先前一早起床後，突然覺得自己右側手腳無力不聽使喚，且講話不流利，趕緊搭救護車到醫院就醫，被診斷出為左側基底核梗塞性的腦中風，住院治療1週後，接著做中風後的復健，1個月後恢復到可自行拄枴杖走路，順利出院回家。

據健保署統計，台灣每6人中有1個人有機會罹患腦中風，腦中風是國人10大死因之一，造成社會重大負擔，因此預防、診斷及治療都極為重要，高血壓、高血糖、高血脂等三高與心房顫動都是梗塞性腦中風的重要危險因子。

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衛福部台南醫院神經內科醫師方怡婷指，腦中風最常見症狀為單側手腳無力、嘴角歪斜與講話不流利，請牢記對腦中風者的辨識要點為微笑、舉手、說你好這3個口訣。對發生中風時請記下患者最後1次正常說話、走路的時間，切記不要給病患吃降血壓藥與食物，儘快送到醫院接受評估。

方怡婷表示，健保署已於2023年10月1日放寬血栓溶解劑（rt-PA）的健保給付條件，若評估病患為梗塞性腦中風，且病患與最後1次正常說話走路的時間相距在4.5小時以內，再者無健保規範的禁忌症（如主動脈剝離、凝血功能疾患、腦出血病史等），就可以施打血栓溶解劑。

如果梗塞性腦中風發作後在24小時內，且經醫師評估有大血管阻塞可能，可轉院至醫學中心做腦導管取血栓手術。腦中風急性期血管不穩定約為7-14天，須住院治療控制中風的危險因子；在度過急性期後，若仍無法行走，也可以繼續住院進行中風後的復健，台南醫院及南醫新化分院的中風後復健計畫還有中醫針灸的配合療程，可供選擇。

方怡婷說，辨識腦中風的口訣，請牢記「微笑、舉手、說你好」3要領，可請疑似腦中風患者做這3動作，若患者做不到或做不好，請儘速就醫。腦中風雖可怕，但可以預防，提醒民眾若有三高、心房顫動，一定要及早就醫與控制。

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