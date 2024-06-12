吃粽過端午飲食不節制 醫：門、急診病例增2成

醫師林建良建議，吃粽子時，可先吃蔬菜，幫助消化，也減少粽子食用量。（台中醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午連假剛過，許多人放縱嗑粽、聚餐，「端午節症候群」出現，台中醫院指出，近日門、急診湧入腸胃不適 、上吐下瀉，或是血糖飆高身體不適的患者，就醫患者比平日增加約2 成，一名68歲糖尿病長者長期控制血糖不穩，端午節吃兩小顆五穀粽，隔天飯前血糖就飆到180來就醫。

台中醫院新陳代謝科醫師林建良指出，每到端午節，大家會應景吃肉粽，但肉粽本身屬於糯米類，口味重油脂高又難消化，有三高的長者或心血管疾病患者都要特別注意。

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台中醫院急診室主任徐莉瑋也提到，每年端午節前後，因為腸胃不適就醫民眾都會明顯增加，今年端午連假前後就醫患者也增加2成，提醒民眾如出現胃痛、上吐下瀉、腸絞痛症狀應立即就醫。

林建良說，今年端午節就碰到一名68歲糖尿病患者有定期就醫服藥，但平常愛吃零食、點心，血糖控制不穩，端午節嘴饞以為吃兩小顆五穀粽沒問題，結果吃粽隔天，飯前血糖就飆到180，嚇得趕緊就醫。

林建良表示，市售粽子口味與內容多樣化，即使傳統粽子一顆200克熱量就有約500大卡，加上干貝、鮑魚等大型荷葉粽，熱破千卡，即使是號稱健康的五穀粽，熱量依舊高，民眾吃粽子仍要特別當心。

由於端午節後家裡可能還有很多粽子，林建良提醒，吃粽子時應搭配香蕉、高麗菜等蔬果，幫助消費，用餐調整順序，先吃蔬菜有飽足感，再吃粽子，如此有助消化，也減少吃粽子的份量。

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