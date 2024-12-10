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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

為癌友打氣 林美秀、彭佳慧柳奇獻唱傳遞希望

2024/12/10 19:22

「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會今在柳營奇美醫院登場，國民媽媽林美秀、金曲歌后彭佳慧等知名歌手帶來多首膾炙人口的歌曲，以音樂的力量傳遞希望。（柳營奇美醫院提供）

「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會今在柳營奇美醫院登場，國民媽媽林美秀、金曲歌后彭佳慧等知名歌手帶來多首膾炙人口的歌曲，以音樂的力量傳遞希望。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會今在柳營奇美醫院登場，國民媽媽林美秀、金曲歌后彭佳慧、台語歌王許富凱等知名歌手帶來多首膾炙人口的歌曲，以音樂的力量傳遞希望，吸引逾500位癌友、家屬及醫護同仁參加，暫時忘卻病痛及壓力。

柳營奇美醫院與癌症希望基金會攜手舉辦的演唱會，今日下午在柳奇大廳舉行，演唱會開唱前，由特聘教授曹朝榮、血液腫瘤科主任林正耀、護理部長蕭素秋以及藝人林美秀、張鳳書等人，分別帶領醫護同仁與志工，帶著滿滿的愛與祝福走訪病房，為癌症病友送上關懷，精心準備的禮物，象徵醫療團隊對病友的深切的祝福。

「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會今在柳營奇美醫院登場，開唱前醫護人員與藝人一同走訪病房，為癌症病友送上關懷。（柳營奇美醫院提供）

「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會今在柳營奇美醫院登場，開唱前醫護人員與藝人一同走訪病房，為癌症病友送上關懷。（柳營奇美醫院提供）

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，第17次與癌症希望基金會共同舉辦演唱會，歷年來在眾多知名歌王歌后以精彩的歌曲表演帶來正能量，期望讓病友與家屬有正向的目標，同時也讓我們第一線的醫護同仁們抒解壓力，再次獲得動力繼續向前行。

曹朝榮指出，作為南部癌症治療的醫療照護機構，深知「醫病更要醫心」的理念，抗癌除了藥物治療之外，心靈上的支持也是相當重要。癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，抗癌對病友和家人都是條艱辛的道路，透過音樂可以抒發情緒、緩解壓力，正是我們連續20多年來舉辦聽希望在唱歌演場會的目的，期待透過每一場演唱會給予病友、家屬及醫護，擁有希望、勇氣與互助支持的力量。

「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會今在柳營奇美醫院登場，國民媽媽林美秀、金曲歌后彭佳慧等知名歌手帶來多首膾炙人口的歌曲，以音樂的力量傳遞希望。（柳營奇美醫院提供）

「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會今在柳營奇美醫院登場，國民媽媽林美秀、金曲歌后彭佳慧等知名歌手帶來多首膾炙人口的歌曲，以音樂的力量傳遞希望。（柳營奇美醫院提供）

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