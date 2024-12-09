健康網》冠心病10招降低壞膽固醇 用好油、喝綠茶都上榜

學者提到，冠心病患者想要改善高膽固醇，可以多多飲用綠茶；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕壞膽固醇過高可說是心血管疾病的殺手！營養學者洪泰雄於臉書發文指出，像是冠心病患者就常常伴隨膽固醇超標，尤其是低密度脂蛋白膽固醇（LDL）升高，這是動脈粥樣硬化和心血管疾病的主要風險因素之一。想要改善膽固醇過高，飲食可以採取10招改善，像是適量飲用綠茶、增加膳食纖維、增加不飽和脂肪攝取等。

飲食要少糖、低鹽 反式脂肪得少碰

●減少飽和脂肪攝取：來源包含肥肉、奶油、全脂乳製品、椰子油、棕櫚油。建議改選低脂或脫脂乳製品、瘦肉如雞胸肉、去皮魚肉，避免油炸食物。

請繼續往下閱讀...

●避免反式脂肪：如人造奶油、酥皮糕點、加工餅乾、速食。建議選擇天然油脂如橄欖油、亞麻籽油，閱讀食品標籤，避免標註有「氫化油」的產品。

●增加不飽和脂肪攝取：來源有深海魚如鮭魚、鯖魚，堅果類如核桃、杏仁，植物油如橄欖油、亞麻籽油。因不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇（LDL），提升好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇，HDL）。

●增加膳食纖維攝取：來源可分為可溶性與不溶性纖維。其中前者包括燕麥、藜麥、大麥、豆類、蘋果、柑橘類水果，有助於降低壞膽固醇；後者則是糙米、全麥麵包、深綠色蔬菜，可促進腸道健康。建議每日攝取25到30克膳食纖維，其中包括可溶性纖維。

●多攝取植物固醇：植物固醇能阻斷膽固醇在腸道的吸收，幫助降低血清膽固醇。來源涵括豆製品，像是豆腐、毛豆、豆漿，以及堅果、植物油、強化食品如植物奶。

●控制膽固醇攝取量：來源包含動物內臟，如肝臟、腎臟、蛋黃、海鮮類如蝦、蟹。建議每日膽固醇攝取量應少於300毫克，對於已確診冠心病者則建議不超過200毫克。

學者表示，冠心病患者應增加不飽和脂肪攝取，多吃鮭魚、鯖魚等，幫助降低壞膽固醇（LDL）；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●增加富含Omega-3脂肪酸的食物：Omega-3能降低三酸甘油酯，減少心臟發炎風險，例如鮭魚、鯖魚、沙丁魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃。

●避免高糖食物：高糖攝取會增加三酸甘油酯水平，加重血脂異常，建議避開甜點、含糖飲料、精製糖。

●適量飲用綠茶：綠茶中的兒茶素（catechins）有助於降低壞膽固醇，但不要空腹喝，以免刺激胃部。

●保持低鹽飲食：來源包括加工食品、罐頭、醃製食品。建議每日鹽分攝取量應少於6克（約1茶匙），用天然香料（如迷迭香、胡椒粉）替代鹽調味。

冠心病患者每3到6個月應檢查血脂

洪泰雄提醒，冠心病患者應每3到6個月進行1次血脂檢查，評估LDL、HDL和三酸甘油酯水平。另，飲食調整是基礎，但有時需要配合醫生開的降膽固醇藥物（如他汀類藥物），效果更佳。透過這些調整，患者可以有效降低膽固醇，進一步減少心血管事件的風險。

學者表示，冠心病患者應每3到6個月進行一次血脂檢查，評估LDL、HDL和三酸甘油酯水平；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法