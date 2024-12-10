江蕙送愛偏鄉 台大金山分院受贈自動心肺復甦機

台大金山分院院長蔡兆勳（中）帶領全院一級主管及醫護人員，感謝江蕙及全聯捐贈最新式自動心肺復甦機。（台大金山分院提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕歌壇天后江蕙最後復出，歌迷欣喜，江蕙近日也和全聯福利中心發起，捐贈一批醫療器材給偏鄉及離島的公立醫院，台大金山分院也將受贈1台最新型可攜式自動心肺復甦機，價值超過百萬元，將發揮緊急搶救病人的關鍵作用，強化北海岸偏鄉急重症醫療服務。

台大金山分院院長蔡兆勳表示，金山分院很感謝江蕙與全聯福利中心捐贈醫療器材，最新型可攜式自動心肺復甦機具備高智能化設計，能夠自動判斷病人的情況並提供必要的電擊，對於心臟驟停等突發情況能有效爭取救治時間，強化金山分院的急救效率。

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金山分院指出，最新型可攜式自動心肺復甦機，每台市值上百萬元，這款設備能大幅提高急救效率，為患者爭取寶貴的救援時間，挽救更多寶貴的生命，江蕙的愛心提升北海岸偏鄉醫療品質。

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