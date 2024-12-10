自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

江蕙送愛偏鄉 台大金山分院受贈自動心肺復甦機

2024/12/10 16:49

台大金山分院院長蔡兆勳（中）帶領全院一級主管及醫護人員，感謝江蕙及全聯捐贈最新式自動心肺復甦機。（台大金山分院提供）

台大金山分院院長蔡兆勳（中）帶領全院一級主管及醫護人員，感謝江蕙及全聯捐贈最新式自動心肺復甦機。（台大金山分院提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕歌壇天后江蕙最後復出，歌迷欣喜，江蕙近日也和全聯福利中心發起，捐贈一批醫療器材給偏鄉及離島的公立醫院，台大金山分院也將受贈1台最新型可攜式自動心肺復甦機，價值超過百萬元，將發揮緊急搶救病人的關鍵作用，強化北海岸偏鄉急重症醫療服務。

台大金山分院院長蔡兆勳表示，金山分院很感謝江蕙與全聯福利中心捐贈醫療器材，最新型可攜式自動心肺復甦機具備高智能化設計，能夠自動判斷病人的情況並提供必要的電擊，對於心臟驟停等突發情況能有效爭取救治時間，強化金山分院的急救效率。

金山分院指出，最新型可攜式自動心肺復甦機，每台市值上百萬元，這款設備能大幅提高急救效率，為患者爭取寶貴的救援時間，挽救更多寶貴的生命，江蕙的愛心提升北海岸偏鄉醫療品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中