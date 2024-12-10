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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

日本爆蘋果病疫情 李秉穎：「3類族群」風險高

2024/12/10 18:01

李秉穎指出，蘋果病的預防方式與其他呼吸道疾病相同，只要多洗手、少去人多擁擠處、佩戴口罩即可。（記者林志怡攝）

李秉穎指出，蘋果病的預防方式與其他呼吸道疾病相同，只要多洗手、少去人多擁擠處、佩戴口罩即可。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期日本發生「蘋果病」疫情，疾管署指出，國內雖偶有個案，但目前並無疫情發生。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎提醒，蘋果病的病原「微小病毒B19」主要侵犯孩童，但若孕婦第一孕期感染，可能造成胎兒畸形，慢性貧血、免疫不全者則可能出現慢性貧血，甚至因加劇貧血而休克或死亡。

「蘋果病」學名為「傳染性紅斑症」。疾管署副署長曾淑慧指出，此一疾病主要通過飛沫傳染，以侵犯孩童為主，個案會出現輕微的上呼吸道症狀，如發燒、流鼻水、咳嗽等，且臉頰上會有紅疹出現，因此俗稱「蘋果病」。

曾淑慧指出，蘋果病在我國並非法定傳染病，疾管署持續通過定點醫師、急診室、實驗室監測等掌握疫情發展，目前與往年相比，並未出現特別的異常情況，雖國內偶有個案出現，但並未有疫情發生。

此外，李秉穎補充，蘋果病又被稱為「第五病」，是一種很老的疾病、全世界都有，只是發生率不高、傳染能力不強，並不會造成大規模疫情，個案也很罕見，且個案即使感染，也大多沒有症狀，只有少數會有蘋果臉或紅斑出現，他過去在兒科門診時，1年頂多看到1個個案。

李秉穎提到，台灣過去10餘年間，曾經發生過1次群聚感染、與日本情況類似，影響族群主要是國小至高中，但並沒有爆發流行，而疾病本身也不需要特殊治療，目前也沒有特定的藥物、疫苗。

不過，李秉穎說，蘋果病對於孕婦、慢性貧血患者、免疫不全者等威脅較大，若孕婦在第一孕期感染病毒，有時會造成胎兒畸形，慢性貧血患者則可能因為病毒破壞骨髓造血細胞，導致貧血症狀加劇，造成休克、死亡，免疫不全者則因為無法清除病毒，轉為慢性感染、引起慢性貧血。

李秉穎指出，蘋果病的預防方式與其他呼吸道疾病相同，只要多洗手、少去人多擁擠處、佩戴口罩即可，雖日本最近個案較多，但歷史經驗來看，並不會大流行，也不需要特別做出旅遊建議。

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