新竹馬偕聯合各界善心力量 將溫暖送後山偏鄉

新竹馬偕醫院院長翁順隆（左）將裝滿禮物的茄芷袋與餐盒致贈每位長者，並細心了解他們的生活需求，讓長者們備受感動。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹馬偕醫院寒冬送暖到後山偏鄉，歷經10年不間斷，今由院長翁順隆率主管們赴五峰鄉桃山文健站，關懷站內長者的生活起居，致贈募集的禦寒保暖衣物、棉被及各類民生用品，協助偏鄉弱勢長者及家庭能夠抵禦低溫，同時緩解生活的艱辛。

文健站原住民長者以熱情迎賓舞歡迎一行人，展現了桃山鄉濃厚的人文魅力。翁順隆與馬偕醫療團隊為村民帶來一連串有趣的健康促進活動，內容包含失智自我檢測、健康餐盤、運動333與防詐防災等互動式闖關遊戲，提升長者們的健康知能及風險意識，進而幫助他們對自身健康有更深入的了解。

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活動現場還設置了原民傳統美食饗宴，大夥和長者一同品嚐在地特色美味，廣場裡聖誕佈置與長者的歡笑聲，展現出迎接耶誕佳節的喜樂，場面溫馨。

翁順隆說，院方秉持耶穌基督愛人如己、關懷弱勢精神，致力於照顧偏鄉居民身心靈的健康，不僅是醫護人員的使命，更是一份責任。透過每年寒冬送暖的活動，為長期面臨資源匱乏的原民們，帶來實質幫助與心理支持。他也感謝南山人壽慈善基金會、社團法人崇德會及各愛心人士的慷慨捐贈與支持，不僅為原民們送上實際物資，也傳遞了社會關懷的精神，讓每一份愛心都能被妥善運用。

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