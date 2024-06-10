健康網》2大體質吃粽應適量 中醫教「這樣做」提升代謝效率

幸福翰醫堂中醫師陳信宏提醒，粽子雖然是應景食物，但有出現上呼吸道症狀，以及濕熱體質等2族群，應適量食用；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（10日）是農曆5月5日端午節，你吃粽子了嗎？幸福翰醫堂中醫師陳信宏提醒，粽子雖然是應景食物，但有出現上呼吸道症狀，以及濕熱體質等2族群，應適量食用。想改善這些問題，平時能透過按摩中脘穴、足三里與內關穴，幫助行氣和胃，並適時搭配規律運動與適量飲水，讓身體得到最佳的代謝效率。

陳信宏在臉書專頁「阿信中醫師．陳信宏」發文指出，南部粽內餡多以蒸煮的方式製成，北部粽則多會將糯米先炒香後，再包入粽葉中，不論哪一種，都非常美味。但是要注意，有以下2情況，粽子應適量食用。

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●出現上呼吸道症狀：由於粽子當中的糯米黏性強、性溫，多食容易生痰， 調味使用的胡椒又具有刺激性，花生與栗子屬種子果仁類，富含油脂，也算是偏溫的食材，因為上述食材，對於上呼吸道出現熱症症狀不利，因此比較不適合。所以如果出現乾咳、多痰、痰黃稠黏、咽喉疼痛，甚至發燒，建議暫時不要食用。

●濕熱體質者：平時若有胃腸不適者，消化不良很容易脹氣、胃酸食道逆流，肉粽應適量攝取，每餐不宜超過2顆。如若容易出現皮膚癢疹、頭皮或是臉上容易出油、總覺得口苦、口乾，甚至容易嘴巴破洞，也需要留意應適量食用，避免過服肉粽後，反而導致身體濕熱的症狀又出現。

陳信宏提醒，正因這段期間時節偏濕偏熱，建議大家可在飯後適度飲茶，不但去油又解膩，還有助消食散積之效。如若有出現上呼吸道症狀者，還可再添加薄荷、山楂、桑葉、菊花、甘草梢等，有助於清咽利喉，減少喉癢咳嗽等不適的感覺。此外，餐後飽食，為避免腹脹或負擔，趁著陰涼也可以適度散步以幫助消化。

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