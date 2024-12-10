挹注偏鄉醫療！ 竹秀助鹿谷農民診所升級 失智照護站開張

竹山秀傳醫院與鹿谷鄉農民診所合作，投入門診醫師人力，裝修診所內部，成為當地急救中心。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉每4人就有1名老人，是全縣老年人口比率最高鄉鎮，竹山秀傳醫院考量老人就醫與偏鄉醫療資源不足，與當地鹿谷農民診所合作，不僅支援醫師門診，還升級成在地急救中心，並改造空間啟用失智照護據點，提供健康促進、有氧健身等課程，讓長輩能在地老化。

成立於1982年的鹿谷鄉農民診所，是全台首家由農會成立的診所，竹秀醫院今年5月投入醫師人力到農民診所，9月還打造「廣興育樂學堂」失智照護據點，導入跨團隊照護，升級醫療量能，並於今舉辦揭牌儀式。

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竹山秀傳醫院與鹿谷鄉農民診所合作，投入醫師人力，並打造失智照護據點，讓長輩能在地老化。（記者劉濱銓攝）

竹秀醫院表示，農民診所是早期鹿谷鄉農會總幹事林光演赴日本考察後，認為鹿谷鄉親多從事茶葉種植，地形又多山、多丘陵，缺乏醫療資源，經農會的理監事會決議通過後，才由農會成立診所服務農友。

今年5月起竹秀派駐2名醫師支援門診，並裝修診所內部，除了原本的內科門診、外傷處理外，更成為在地的急救中心，進駐截至11月底已有77診次，約1961人次就診。

竹秀院長莊碧焜說，9月也在診所設置「廣興育樂學堂」，這也是繼中和、彰雅、山崇、信義原鄉學堂之後的第5個失智照護據點，未來每週二下午、週四、週五全天都有健康促進、有氧健身、預防及延緩，以及失智症照護技巧等課程，盼長輩能藉此延緩失智，也減輕照顧者負擔，實現在地老化、安養目標。

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