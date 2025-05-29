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健康 > 杏林動態

林口長庚股利挹注8度蟬聯最賺錢醫院 屏東榮總虧最多

2025/05/29 16:13

健保署醫管組組長劉林義說明最新醫院財報。（記者林惠琴攝）

健保署醫管組組長劉林義說明最新醫院財報。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今（29日）公布2023年醫院財務報告，整體最賺錢醫院再度由林口長庚醫院8度蟬聯榜首，結餘56.31億，主要是股利等挹注，最虧損則是屏東榮總併龍泉分院虧損1.66億元，主因是新設立醫院的醫務赤字較高。

健保署依照「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」，於今日上網公開2023年領取健保費用2億元以上的醫療院所，共計237家，包含醫學中心19家、區域醫院82家、地區醫院131家、基層診所3家及2家醫事檢驗所。

健保署醫管組組長劉林義指出，今（2025）年領取健保費用2億元以上的醫療院所，新增新竹馬偕兒童醫院、屏東榮總，但有3家跌出名單中，包含新國民醫院、迦樂醫院、維馨乳房外科醫院。另外，基層診所3家為遠東聯合診所、書田診所、安慎診所；2家醫事檢驗所則是信品、登全醫事檢驗所。

整體結餘排名前10大醫院依序為林口長庚（56.31億）、高雄長庚（44.26億）、中國附醫（30.84億）、台中榮總（20.60億）、台北榮總（20.30億）、成大醫院（19.91億）、台大醫院（16.94億）、高醫附醫（16.20億）、桃園長庚（15.43億）、基隆長庚（15.21億）。

整體虧損排名前10大醫院依序為屏東榮總併龍泉分院（-1.66億）、國仁醫院（-0.64億）、門諾醫院壽豐分院（-0.28億）、玉里慈濟醫院（-0.27億）、衛福部金門醫院（-0.14億）、天主教福安醫院（-0.12億）、霧峰澄清醫院（-0.12億）、重光醫院（-0.09億）、宏仁醫院（-0.07億）、龍潭敏盛醫院（-0.06億）。

劉林義說明，結餘最多的林口長庚醫院，醫務收入結餘僅占2億，非醫務收入結餘則是54億，主要來自於股利挹注，但股利也從前一年的85億下降至36億；至於虧損最多的屏東榮總併龍泉分院，主要是醫務收入賠上1.98億，儘管非醫務收入小賺0.32億仍無法彌補，研判與屏東榮總是2022年10月新設立的醫院有關。

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