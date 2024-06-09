健康網》放「粽」恐影響免疫力！ 招名威：餡料選3低1高無負擔

毒理專家招名威表示，除熱量之外，粽子的另一個問題就是糯米。因為不易被消化，吃過量很容易造成腸胃道的負擔，像是消化不良、腸胃不適、便秘，甚至引發血壓、血糖升高等；圖為示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午必吃粽子應景，但若吃過量，小心下肚的不只是熱量，對免疫力也會造成影響！毒理專家招名威建議，大家選擇肉粽的時候，不仿餡料以低油、低鹽、低糖和高纖的材料，並且每天以吃1顆為原則，最好還要搭配蔬果，才能在輕鬆享受美味的同時，也達到營養均衡的目的。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書專頁「招名威教授 毒理威廉」發文指出，粽子餡料大都是由糯米、五花肉、鹹蛋黃、乾魷魚、紅蔥頭及蝦米等高熱量、高油脂的元素組成，一顆就含有至少500-600大卡以上的熱量，若一般人一餐吃下兩顆肉粽，熱量就高達1200大卡。除熱量之外，粽子的另一個問題就是糯米。因為不易被消化，吃過量很容易造成腸胃道的負擔，像是消化不良、腸胃不適、便秘，甚至引發血壓、血糖升高等。

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招名威表示，大家都知道，腸道是人體最大的免疫器官，擁有近70％的免疫細胞，再加上腸道中有的3萬5000種腸內菌種，與人體內部共生的腸內益生菌，可發揮許多作用，包括營養代謝、免疫調節、協助抵抗細菌、病毒、黴菌、寄生蟲等攻擊。但若因吃太多肉粽增加它的能量在食物代謝吸收上，反而會減少腸道在其他功能上的效率，這時若再碰到病毒入侵，腸道的免疫力就降低，被感染的機率就會大幅提升。

招名威提醒，想健康吃粽，建議大家選擇使用豆製品來取代五花肉與鹹蛋黃，減少膽固醇與油脂的攝取，又補充了纖維質的攝取。另外，粽子裡的糯米畢竟是一種不易被消化的食材，建議每天以吃一顆為原則叫好。

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