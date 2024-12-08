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49歲女醫美打舒眠麻醉死亡！ 醫籲「3件事」要注意

2024/12/08 18:16

一名49歲邱姓女子使用牛奶針進行舒眠麻醉後，疑似因不良反應死亡，示意圖。（資料照）

一名49歲邱姓女子使用牛奶針進行舒眠麻醉後，疑似因不良反應死亡，示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕年關將近、不少民眾會考慮進行醫美療程，但北市一名49歲的邱姓女子疑似因麻醉不良反應，送醫搶救不治。麻醉科醫師提醒，每一次麻醉都有風險，民眾進行手術前，務必確認執行麻醉的醫師是否為麻醉專科醫師，並充分告知麻醉醫師自己的慢性病與藥物過敏史，並了解術中是否有充分的生理監測措施。

台北市某知名醫美診所近期傳出死亡意外，一名49歲邱姓女子到診所進行電波拉皮、皮秒雷射以及肉毒施打等療程，術前進行舒眠麻醉（牛奶針）時，疑似出現不良反應，血氧濃度降低，醫師立即暫停手術並通報救護車送醫，患者過程中意識清楚、但隨即病情急轉直下，搶救後仍宣告不治。

麻醉醫學會理事、中山醫學大學附設醫院麻醉醫師廖文進指出，「舒眠麻醉」也是麻醉的一種，與全身麻醉的主要差異在於病人可以自己維持呼吸，不需要插入呼吸管，但只要1%的劑量差異，就可能從原本的輕度舒眠效果、變成抑制呼吸的危險情況，藥物劑量需要拿捏得非常精準，需要靠專科醫師控制。

廖文進強調，民眾進行醫美治療前，務必確認診所有無合格的麻醉專科醫師服務，術前也要充分告知麻醉專科醫師過往病史，如高血壓、糖尿病、氣喘、心臟病，以及呼吸中止症候群、中風、心肌梗塞等，並說明有無藥物過敏體質。

此外，仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛治療中心醫師溫永銳提醒，有些民眾會覺得自己過去做過麻醉、未來應該也不會有問題，但每一次麻醉都是獨立的風險，前面99次沒出事，不代表第100次也不會有意外發生，因此每一次手術前，都要跟麻醉醫師充分討論、進行評估。

溫永銳也提到，舒眠麻醉並不是自然睡著、而是身體受到藥物控制的狀態，手術過程中一定要有麻醉專科醫師與護理師參與，並使用生理監視器全程監測、確認生理數值維持在正常範圍，千萬不要覺得只是睡一下那麼簡單。

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