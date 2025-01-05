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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃柚子皮解便秘 學者：服高血壓藥當心交互作用

2025/01/05 20:11

學者指出，柚子皮富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動，改善便秘。（資料照）

學者指出，柚子皮富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動，改善便秘。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕柚子皮不只可以拿來當帽子拍照，經過處理能吃，像是做成蜜餞、泡茶，或加入湯品或炒菜中能提升香氣與口感，其含豐富膳食纖維，有助於改善便秘，但營養學者洪泰雄在臉書提醒，有在吃高血壓藥、抗高血壓藥物者，要當心發生交互作用，食用前應諮詢醫師或藥師，若擔心影響，可選擇少量嘗試並觀察效果。

洪泰雄說明，柚子的某些成分可能影響藥物代謝，導致藥物濃度升高或降低。雖然柚子皮中的成分濃度較果肉低，但仍需謹慎。若有吃鈣離子拮抗劑，如氨氯地平（Amlodipine）等藥物，要格外留意是否有異狀。

柚子皮營養

●膳食纖維：有助於促進腸道蠕動，改善便秘。

●黃酮類化合物：富含抗氧化物質（如柚皮苷和橙皮苷），有抗炎、抗菌和保護血管的潛力。

●維生素C：有助於提高免疫力和抗氧化。

●精油成分：包含檸檬烯等成分，有助於消化和放鬆的效果。

柚子皮處理方式

●徹底清洗：柚子皮表層可能含有農藥殘留或蠟，需要用清水沖洗並用刷子刷洗外皮，去除表面蠟層。可用鹽水浸泡20分鐘，進一步去除殘留物。

●去除苦味：因柚子皮富含揮發性化合物，味道偏苦且帶有芳香，需要先經過浸泡去除苦味。先將外皮切薄片，浸泡在鹽水或清水中數小時，每隔一段時間更換水。可用熱水煮1-2次後再進行烹調。

洪泰雄提醒，過量食用可能引起消化不適，尤其是苦味成分較高的柚子皮。如果是購買外來進口的柚子，更需謹慎處理，以確保無農藥殘留。

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