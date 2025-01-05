健康網》腎臟助調血壓、排身體廢物！ 謹記6招「護腰子」

營養師指出，腎臟不只負責排出身體廢物，還與骨質健康、血壓也脫不了關係；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣是全球洗腎比例最高的國家，被稱為「洗腎王國」。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，腎臟不只負責排出身體廢物，還與骨質健康、血壓也脫不了關係，因此整理護腎6招，包括：少量多次喝水、減少重口味食物、不憋尿、避免高血壓、控制好血糖及注意藥物及保健品劑量。

腎臟功能為何？國健署說明，食物中的蛋白質與體內代謝產生的廢物會進入血液中，由腎臟來負責過濾血液中的含氮廢物與過多的液體。腎臟每天過濾液體約160-190公升，大部分皆回收體內，僅約1-2公升離開身體形成尿液。

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除了過濾血中毒素，腎臟還執行下列重要工作：釋放荷爾蒙（如腎素）幫忙調節血壓；調節電解質（如鈉、鉀、鈣等）平衡；釋放紅血球生成素（EPO）刺激骨髓製造紅血球；以及合成活性維生素D，維持骨骼鈣質和身體正常的化學平衡。因此整理6招護腎：

營養師指出，每天少量多次喝水，喝足自己體重數字×30毫升以上水分，保護腎臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

●少量多次喝水：每天喝自己體重數字×30毫升以上水分，最好少量多次補充。

●減少重鹹、重口味食物：避免增加腎臟代謝負擔。

●不憋尿：保持良好排尿習慣，降低尿道炎、膀胱炎和腎臟發炎機率。

●避免高血壓：血壓與腎臟健康息息相關，建議收縮壓、舒張壓分別小於120、80mmHg。

●控制好血糖：尤其是糖尿病者，控制好血糖，有助於延緩腎臟相關併發症。

●注意藥物／保健品劑量：遵照醫囑、藥師及營養師建議服用相關藥物或保健品，避免劑量超標造成肝腎負擔。

營養師提醒，應遵照醫囑、藥師及營養師建議服用相關藥物或保健品，避免劑量超標造成肝腎負擔；情境照。（圖取自freepik）

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