高溫警報連發 慎防熱衰竭

▲夏季穿著應以淺色與透氣材質為主，且要多補充水分，且避免在上午10時到下午2時的炎熱高峰外出；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／張為峰

台灣年平均氣溫與過去相比，上升了約1.6℃；在四季分布上，夏季的天數已增加至120到150天。最近正逢暑假，也是兒童活動與家庭旅遊的旺季，環境溫度越來越高，政府接連發出高溫警報，要特別小心提防中暑和熱衰竭。

一般而言，容易發生熱衰竭的環境，包括高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內，以及密閉的車內。

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◎預防熱衰竭的方法如下：

●保持涼爽：衣著以淺色與透氣材質為主，尤其嬰幼兒，不建議有過多的包覆。在室內，應保持涼爽通風，外出時，盡量避免陽光直射。

●補充水分：不論在室內或室外，都應適時、適量補充水分，避免瞬間大量的補充水分或冰水，且不要攝取過多含糖飲料。

●隨時留心：注意氣象資訊，最好避免在上午10時到下午2時的炎熱高峰外出；另外，搭車或開車，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事；出外活動、遊玩，若出現身體不適，應立即休息，必要時，儘速就醫診治。

保持涼爽 補充水分為要

如果不幸發生了熱衰竭，切記以下急救5步驟，即時處理：

●陰涼通風：當出現熱衰竭徵兆，如疲倦、食慾不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境，移至陰涼通風處。

●鬆脫衣物：移除身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並讓人平躺，足部稍微抬高，若有嘔吐現象，則協助側躺，避免呼吸道阻塞、危及生命。

●泡水或灑水散熱：全身頸部以下泡冷水，或用涼水擦拭身體，並吹風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於患者的頸部、腋窩和鼠蹊部。

●補充涼水：患者若意識清楚，可給予加少許鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質；若出現意識不清現象，則不可以飲水。

●儘速送醫：在處理熱衰竭的過程中，患者若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微意識混亂、昏厥等症狀，或超出可以當場處理的情況，應緊急撥打119，尋求醫護人員協助。如遇中暑，則應以最快的速度就醫。

（作者為永和耕莘醫院急診醫師）

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