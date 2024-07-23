健康網》預防熱衰竭及中暑！ 營養師：可在水中加「這個」

營養師說，熱衰竭：大量流汗及肌肉痙攣，體溫並無明顯差異。熱中暑：皮膚乾燥無流汗，體溫會升高到40度以上；圖為情境照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣「大暑」剛過，即便沒出門，在家也要多注意散熱，以免中暑或是熱衰竭！好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，若想預防熱傷害，除了補充運動飲料外，也可在每公升的水中加半匙鹽。熱衰竭：大量流汗及肌肉痙攣，體溫並無明顯差異；熱中暑：皮膚乾燥無流汗，體溫會升高到40度以上。

熱衰竭vs.熱中暑

●熱衰竭

林世航說，於高溫環境下或劇烈運動後，因持續大量流汗，且未補充適當的鹽分及水分，就會導致身體水分及鹽分大量流失，而有身體不適的情形。主要症狀包含頭暈、大量流汗及肌肉痙攣，心跳偏快但弱、體溫並沒有明顯差異，甚至有可能溼冷、膚色蒼白。

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●熱中暑

林世航指出，熱中暑則是體溫調節中樞失常，無法成功散熱的情形下導致。因此中暑時通常皮膚乾燥無流汗，且體溫會升高到40度以上，有頭痛、嘔吐感，脈搏快且強，嚴重甚至無意識、陷入昏迷。

林世航提到，熱傷害急救5步驟為「蔭涼→脫衣→散熱→喝水→送醫」；圖為情境照。（圖取自freepik）

急救懶人包

林世航提到，熱傷害急救5步驟為「蔭涼→脫衣→散熱→喝水→送醫」。先把患者移至蔭涼處仰躺休息，如果患者衣服不透氣，或過於緊蹦則鬆脫衣物，並立即幫助患者降溫散熱，可用搧風、灑水、濕毛巾擦拭身體，濕敷於頸部、腋窩和鼠蹊部等位置來降溫，如果患者意識清楚，則可提供含有少許鹽的水，並立即送醫。

預防熱傷害飲食注意事項

林世航提醒，要適時補充水分，而蔬果中的維生素C、槲皮素等抗氧化劑，也可幫助降低身體氧化壓力。預防熱傷害，電解質除了運動飲料外，也可於每公升水中添加半匙鹽來替代。他建議，避免飲用含有酒精、大量糖分的飲品，避免水分流失情形更嚴重。

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