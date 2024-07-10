熱傷害分5種 熱中暑恐致命

▲夏天預防熱傷害，記得多補充水；分圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者黃子暘／新北報導

高溫炎熱讓人吃不消，新北亞東醫院急診醫學部醫師張閎斌指出，熱傷害引起的急診人次不斷上升，熱傷害急症可分為熱中暑、熱水腫、熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭共5種，嚴重時可能造成死亡，民眾應避免在烈日下長時間活動、隨時補充水分、穿著寬鬆透氣淺色衣物，保持空氣流通以免熱傷害。

張閎斌說，「熱中暑」是熱急症中最嚴重的情況，指人體的體溫調節功能失效，無法有效散熱，導致核心體溫升高超過40.5℃，引發中樞神經系統障礙，症狀包括躁動、迷糊、抽搐和昏迷等，延遲治療可能導致患者永久性損傷且死亡率較高。

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他表示，「熱水腫」是皮膚血管擴張和組織液滯留所致，經常發生在手腳，通常幾天內會消退，少數可能延遲至6週，可抬高腿部、穿彈性襪來促進回流；濕熱環境下劇烈運動容易發生「熱痙攣」，這是大量出汗導致水分、電解質流失，患者腿部、肩膀或腹部可能抽筋，應立刻移到陰涼處並補充鹽水或運動飲料，若小腿痙攣可抓住腳趾向上翹、腳跟下蹬、伸直膝關節，抽筋不止就需送醫。

至於「熱暈厥」，張閎斌表示，易發生在熱環境中長時間站立者，因為下肢靜脈血液滯留而引起姿勢性低血壓，將患者移至陰涼處平躺並補充水分，短暫休息後就症狀消失；「熱衰竭」常發生於高溫環境，患者大量流汗導致水分、電解質流失，症狀包括頭暈頭痛、噁心嘔吐、皮膚濕冷、虛弱、脈搏快而弱、姿勢性低血壓、暈倒和視力模糊，應迅速將患者移到陰涼處平躺，慢慢補充運動飲料，降溫後迅速送醫。

高溫避免獨自工作 團隊方式彼此留意

張閎斌呼籲，勞工應避免在高溫潮濕的環境下獨自工作，最好以團隊方式彼此留意，炎熱天氣應注意定期休息並避免過勞。

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