健康網》炎炎夏日當心熱傷害找上門 國健署授3招預防

國健署提醒，炎熱夏天要保持涼爽、定時補充水分、提高溫度警覺，就能遠離熱傷害；圖為情境照。（資料照）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連日高溫破30℃，造成熱傷害的人數逐漸提升，國健署在臉書提醒，掌握保持涼爽、定時補充水分、提高溫度警覺，就能安心度過夏季，遠離熱傷害。

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國健署在網頁指出，炎熱的天氣容易使人心情煩躁、頭痛、噁心等中暑或熱衰竭現象；嚴重時，將導致抽搐、心律不整、肌肉無力，甚至面臨死亡的風險，或釀成意外事故之死傷。應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，並牢記預防熱傷害的3字訣：「涼、補、心」。

保持「涼」爽

●衣著：穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服；戶外工作者，可使用個人防護用具。

●避免陽光直射：在室內，窗戶加裝遮光窗簾，並關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱；在車內，勿將幼童及寵物單獨留在車內 。

●加強散熱：增加環境空氣流通，或以灑水降溫、加強通風設施及採用空氣調節器。

●適當休息場所：儘可能待在室內涼爽、通風或有適當空調的地方；雇主應提供戶外工作者適當休息場所，避免暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害的發生。

國健署表示，不能等到口渴才補充水分，且保持每天喝至少2000c.c.白開水的好習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

「補」充水分

●定時補充水分：不能等到口渴才補充水分，且保持每天喝至少2000c.c.白開水的好習慣。另外可依活動強度、身體狀況、氣候環境等適度調整，但患有疾病或經醫囑須限制飲水量者，則不包括在上述的飲水建議量。

●補充電解質：若長時間從事高強度的活動或工作者，身體勢必流失大量的水分，同時體內的電解質也跟著流失，這時候就須適度補充含有電解質（鹽分）的液體，避免脫水、熱痙攣、無力、頭暈、抽筋等狀況；另，有鹽分攝取限制者，應遵循醫師的建議。

●避免亂補充：勿選擇補充含酒精及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。

國健署指出，如果嬰幼童及長者於上午10時至下午2時必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施；圖為情境照。（資料照）

提高警覺「心」

●留心氣象預報：留意氣象局所發布的氣象高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。

●注意身心狀況：戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，請儘快休息並補充水分。

●緊急送醫治療：如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）；必要時，應立即就醫尋求專業協助。

●安全衛生教育訓練：雇主應安排預防熱傷害相關課程，使戶外工作者認識熱傷害的症狀，若發現同事間，出現熱傷害等現象，可以適時的協助，並強化預防熱傷害的發生。

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