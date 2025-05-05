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健康網》妙齡女10天沒排便 狂吃菜也沒用 兇手竟是甲狀腺
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕1名年約30歲女子受嚴重便秘困擾，只要沒服用軟便劑、瀉藥，就能長達10天不排便，甚至是特別補充膳食纖維、水分，上韻律體操課，仍無法改善而就醫，醫師檢查發現，其大腸蠕動較差，但不至於完全不蠕動，再進一步檢查發現是甲狀腺功能低下所致，所幸經治療後，排便變得很順暢，不再受便秘所苦。
敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案，這名女子就診時表示，自己明明已經做很多努力了，該補充的纖維、水分和營養都有補充，甚至還特別去上韻律體操課，但只要不服用軟便劑、瀉藥，就可以超過10天不排便，甚至因為排便不順，影響情緒，導致上班時容易與同事發生爭執。
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陳榮堅聽完後，為女子安排大腸攝影檢查，發現左側的降結腸與乙狀結腸蠕動較差，但不至於完全不蠕動。因此建議進一步追蹤檢查，懷疑可能有其他原因造成便秘，最後確診為甲狀腺功能低下，進行甲狀腺素補充治療2週後，回診時，患者開心地表示排便非常順暢，不用再依賴軟便劑，大約每1-2天就可以自然解便。
3外觀變化 小心是甲狀腺低下
甲狀腺低下會有哪些外觀變化？陳榮堅曾表示，甲狀腺低下患者代謝變得很慢，且症狀是漸進的，容易被誤診為憂鬱症，因此列舉3常見外觀變化：
●容易水腫、皮膚濕潤：因為代謝變慢，所以皮膚會有點濕潤，再加上水腫，就會感覺整個人腫腫泡泡的樣子。
●臉色蒼白：因為循環代謝變差。
●容易感到疲倦、憂鬱、活力及反應力變差。
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