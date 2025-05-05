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健康網》6旬男高血糖又變瘦竟罹癌王 不開刀腫瘤3個月變大
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕1名60歲男子，不菸不酒，雖患有糖尿病前期，但身體並無不適，近來他突然瘦了4公斤，起初認為是飲食控制有成。未料，健康檢查中發現胰臟癌指標CA19-9高達800U/mL，達正常值20倍。進一步斷層掃描顯示胰臟有顆2.5公分腫瘤，極可能為胰臟癌。但因為沒有症狀，想再追蹤看看，沒想到過了3個月再檢查，腫瘤已經大了一半，變成3.6公分。
7成胰臟癌早期無症狀
禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文指出，該個案很好的說明胰臟癌進展之快速，提醒腫瘤患者，尤其是胰臟癌務必盡快開刀，千萬不要因為沒有症狀而心想「再觀察看看」，一再拖延，預後只會越來越差。
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他強調，7成早期胰臟癌是完全無症狀的，這中間有超過5成的病患，都是因為檢查其他疾病時意外發現的，所以絕對不要以為沒有症狀就覺得是自己沒有問題。
腫瘤<2公分動刀 5年存活率達50%
很多人覺得腫瘤還小，再觀察看看；然而林相宏指出，其實胰臟癌在腫瘤還小時就有轉移的可能。根據研究，在腫瘤還在2公分以內時開刀，5年存活率有高達50%；當腫瘤2至4公分時開刀，5年存活率下降到只剩15%。
血糖上升+體重下降 該檢查胰臟了
林相宏提醒，年紀愈大得到糖尿病風險越高，而且如果血糖上升合併莫名的體重下降，千萬不要得意以為減肥成功，而是該檢查胰臟，因為有高達8成胰臟癌病患有高血糖，從這個病患身上就可以得到最好的驗證。
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