健康網》糖尿病5大症狀！ 視力模糊、疲勞、皮膚癢都中

醫師表示，高血糖會影響我們眼睛中的房室液，造成角膜水腫，使得視力模糊；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病位居國人10大死因之列，除了測血糖外，還能透過哪些徵兆及早發現？初日診所減重專科暨新陳代謝科醫師周建安在臉書專頁「初日診所」與Youtube頻道發影片指出，第2型糖尿病常見5症狀包括：頻尿與口渴、疲勞、皮膚變黑或搔癢、視力模糊，甚至是傷口不易癒合都要特別注意，尤其第2型糖尿病風險可能漸進式加重，應隨時諮詢醫師，進一步檢查與診斷。

1.頻尿與口渴：糖尿病患者因身體糖分非常高，導致腎臟需要努力工作，排糖又排水，因此會不斷地想跑廁所，但是同時又口乾舌燥。

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2.疲勞感：因為胰島素的阻抗，雖然身體糖分很多，血糖很高，但這些糖分進不了身體中，使得細胞得不到能量，身體自然而然就會感覺疲勞倦怠。

3.皮膚變黑、搔癢：尤其是脖子、腋下區塊，好像有污垢洗不乾淨，可能是有糖尿病。

4.視力模糊：高血糖會影響我們眼睛中的房室液，造成角膜水腫，使得視力模糊；此外，也可能導致視網膜中的血管破裂出血，嚴重甚至導致黃斑部病變。

5.傷口不易癒合：糖尿病會影響免疫反應，讓我們的免疫細胞無法及時到達傷口，及時殺死細菌，造成傷口不易癒合，甚至容易造成感染。

醫師提醒，時常有疲勞感，小心是糖尿病徵兆；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

定期檢查搭配健康習慣 4招顧血糖

該如何遠離糖尿病？國健署曾提醒，應掌握4招，包括：定期健檢、均衡飲食、規律運動及戒菸，顧血糖。

●定期健檢早發現，掌握糖尿病風險：自今（114）年起，成人預防保健服務放寬適用年齡範圍，提供30歲以上民眾免費健康檢查。透過健康檢查，民眾可了解自身的三高數據，並將健檢數據上傳至「科學算病館」，協助計算個人糖尿病風險，提供個人化健康建議，幫助逐步改善生活方式。

●均衡6大類飲食，原型食物更健康：每天適量攝取6大類食物，遵循「每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉1掌心、堅果種子1茶匙」的原則，避免過度攝取精製糖類（如蛋糕、小西點、冰淇淋等）或含糖食物，多選擇高纖食物以穩定血糖。

●保持規律運動，穩定血糖強健筋骨：建議每週累積至少150分鐘中等強度的身體活動，如健走、太極拳、桌球或羽毛球等，並結合阻力運動及柔軟運動，前者能幫助胰島素更好發揮作用，穩定血糖；後者則能增強關節的活動範圍，減少運動過程時的僵硬感。

●善用資源戒菸，降低心血管風險：吸菸會使血糖上升，增加罹患心血管疾病的風險，可利用全台近4,000家2代戒菸合約醫事機構，或撥打0800-636363免費戒菸專線進行諮詢。

初日診所減重專科暨新陳代謝專科醫師周建安。（初日診所提供）

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