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健康 > 杏林動態

中醫大新竹附醫徵專科護理師 年薪高達130萬

2025/05/05 17:05

中國醫藥大學新竹附設醫院5月8日下午3點到晚上6點半將在該院東側門一樓旁空地，舉辦「夜市派對」，將表揚25名績優護理師，邀請民眾一起參與。（記者廖雪茹攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院5月8日下午3點到晚上6點半將在該院東側門一樓旁空地，舉辦「夜市派對」，將表揚25名績優護理師，邀請民眾一起參與。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了慶祝國際護師節並致敬前線英雄，中國醫藥大學新竹附設醫院5月8日下午3時到晚上6時30分將在該院東側門一樓旁空地，舉辦一場「夜市派對」，除將表揚25名績優護理師，也邀請民眾一起參與，為辛苦的護理師加油打氣，用行動感謝白衣天使。

護理部主任張鳳媛表示，本次活動由護理部精心策劃，現場可享用炸物香氣四溢的美食攤，還有充滿童趣的闖關遊戲，以及療癒系的手作體驗，例如造型公仔鑰匙圈與布貼飲料袋等，讓辛苦的護理人員紓壓，也讓民眾一起歡度創意十足的國際護師節。

中醫大新竹附醫「夜市派對」中，將安排充滿童趣的闖關遊戲，以及療癒系的手作體驗。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫「夜市派對」中，將安排充滿童趣的闖關遊戲，以及療癒系的手作體驗。（中醫大新竹附醫提供）

活動當日也設有「護理職涯諮詢區」，讓對護理工作有興趣的民眾與學生能與在職護理師面對面交流，了解這份專業背後的使命與支持。現場也同步啟動專科護理師招募計畫，透過活潑溫馨的方式，傳達醫院對護理人才的重視與誠意。

護理部主任張鳳媛表示，目前正積極擴大招募護理團隊，特別針對專科護理師職缺，提供具競爭力的薪資與福利制度。月薪範圍為5萬5千元至6萬元，並依不同班別提供白班、小夜、大夜等額外津貼；另設有病歷獎金、年資與職級津貼等多項補助，體現對專業價值的肯定。另外，每年的基礎健檢加上3年1次的高階健檢，守護專師健康。

為吸引更多優秀人才投入護理工作，針對專科護理師職缺，醫院同步提供高額簽約與續約獎金，2年合約可獲10萬元獎金，3年則達24萬元；續約也享有同等優渥回饋，最高可領取25萬元獎金。此外，也享有三節獎金福利—端午、中秋各0.5個月，年終更達1.5個月，在穩定工作之餘，也能兼顧生活品質與未來規劃。

中醫大新竹附醫強調，醫院不僅是治療的場所，更是關懷與連結的據點。透過有溫度的活動，希望凝聚團隊向心力，打造護理師友善職場環境。職缺與應徵方式請洽護理部：03-5580558轉2052或0965095068。

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