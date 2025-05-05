奇美醫院醫療外交 培育貝里斯14名醫療種子

奇美醫院自2019年以來，已為邦交國貝里斯培訓3梯共14名護理師。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣與貝里斯（簡稱貝國）建交已逾35年，奇美醫院自2019年2月與貝國簽訂「醫療照護專業人員訓練與發展合作計畫」以來，迄今成功協助貝國培育14名護理人才，包括11名手術室護理師及3位感染管制護理師，為貝國注入醫療量能。

奇美醫院國際事務室主任劉麗貞指出，貝國首批5名護理師於2020年抵達奇美醫院，展開為期1年半的手術室訓練，內容涵蓋醫療照護專業知識、手術室行政作業與技能學習、術後護理、供應中心等，期間經歷新冠肺炎（COVID-19）疫情，並從中學習防疫技能與知識。目前5人於貝國各地公立區域醫院服務，成為先鋒者。

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第2批3名護理師於2022年11月起於奇美醫院接受1年半的感染管制培訓，包括臨床專業知識、實作課程，並赴台南巿衛生福利部疾病管制署南區管制中心參訪政府單位防疫作為，學員於去年5月結訓返國後，擔任種子教官，協助貝國建置感染管制領域重要政策，更開啓貝國未來在防疫預防與診治的重要基礎。

第3批6名護理師正在奇美醫院接受手術室護理師培訓中，將於這個月結訓返國，未來將投入開刀房業務，協助更多貝國醫療機構推展手術品質，實現醫療在地化與永續發展。

目前貝國護理協會已第4度提出雙軌訓練需求，盼進一步強化感染管制及手術室專業人才，劉麗貞說，這不僅是對奇美醫院多年來投入訓練計畫的高度肯定，更代表台灣醫療在國際舞台上的專業實力。

為了見證學員培訓成果，院方將於7日舉辦「友邦貝里斯手術室護理師訓練成果發表會」，預計邀請貝國駐台大使碧坎蒂、外交部政務次長陳明祺、拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力誠、衛生福利部參事兼主任施金水等人及楊百翰大學護理學院師生共同參與。

奇美醫院院長林宏榮表示，未來將持續擴展國際醫療合作觸角，讓世界看見台灣、看見奇美，也讓更多國際醫療機構得以複製奇美醫院模式，共同提升全球醫療照護水準。

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