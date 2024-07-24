長輩尿失禁分4類 理性溝通對症改善

▲銀髮族尿失禁問題可透過許多方式改善，但都需尊重長輩的尊嚴及意願。 （照片提供／彰化基督教醫院）

文／林介山

台灣即將進入超高齡社會，老年人的疾病更加受到重視，尿失禁也是嚴重影響到生活品質的1個重要疾病。事實上，尿失禁如果沒有好好治療，有可能會造成尿路感染，甚至導致腎功能受損，因此尿失禁的防治是大家需要重視的課題。

急性尿失禁常見的原因有感染、發炎、譫妄、精神疾病、藥物影響、尿液製造過多、行動不便來不及上廁所等原因。若能及時找到原因，並給予適當的治療，大多數是可痊癒或改善的。

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慢性尿失禁則較為複雜，可分為以下4類，急迫型尿失禁、應力性尿失禁、滿溢性尿失禁、持續性尿失禁；合併2種以上的問題則稱為混合型尿失禁。

◎根據尿失禁的原因對症治療：

●急迫型尿失禁：在治療上可先採取行為治療，如骨盆底訓練、減重、膀胱訓練，固定時間上廁所，也可透過藥物來抑制膀胱不自主收縮，若有膀胱出口阻塞（例如攝護腺肥大問題者）則需一併治療才能根本解決問題。若效果上仍然不夠理想，近年健保已經核準在膀胱內注射肉毒桿菌素，亦能達到不錯的療效。

●應力型尿失禁：運用行為治療改善骨盆底肌肉筋膜鬆弛，如凱格爾運動（提肛、縮陰）。若是比較嚴重者或是尿道括約肌閉鎖不全，則可採手術治療。

●滿溢型尿失禁：在治療上，盡可能使膀胱恢復收縮力，若已是不可逆的變化時，可減膀胱出口阻力，例如手術治療攝護腺肥大、膀胱頸問題、膀胱脫垂等，使排尿量能夠增加；最後還可以利用間歇性單次導尿來避免感染及腎功能受損。

●持續型尿失禁：如骨盆腔術後造成膀胱陰道瘻管或外傷後造成的瘻管，或尿道括約肌受損，一般而言，需經由手術矯正治療。

除了上述治療，許多人最先想到解決長輩尿失禁的方式是「成人紙尿褲」，但在替長輩穿上紙尿褲前，應該要充分溝通，讓長輩保有尊嚴，並依其意願做選擇。建議可以先協助長輩自行如廁，或是改造家中廁所動線，讓長輩更容易如廁；若這些都無法避免失禁狀況，再透過理性溝通，說服長輩使用床邊尿壺或紙尿褲。

（作者為彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師）

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