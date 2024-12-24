2025擴大癌症篩檢！國健署將試辦 40至49歲無痛大腸鏡

國健署將從2025年起擴大癌症篩檢。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署明（2025）年將放寬四種癌症篩檢資格，並新增多項篩檢工具。衛福部國民健康署長吳昭軍表示，國健署將提供40至49歲大腸癌高風險族群無痛大腸鏡篩檢，於明年2月徵求醫院計畫，第二季正式上路，明年胃癌篩檢試辦計畫也將從現行9縣市擴大至17縣市，力拚2026全台推行。

我國力拚2030年癌症死亡率降低30%，國健署於2025年起擴大實施癌症篩檢，並新增多項篩檢工具與服務，在子宮頸癌防治方面，將針對35歲、45歲、65歲女性提供人類乳突病毒（HPV）檢測服務，並提供國中男性HPV疫苗，大腸防治方面，則將新增高風險族群的無痛大腸鏡篩檢。

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針對無痛大腸鏡篩檢，吳昭軍表示，40至49歲的年輕型大腸癌疾病型態不同，且通常風險較高，除現行的糞便潛血篩檢外，國健署將於2025年新增高風險族群無痛大腸鏡篩檢，並先採取試辦計畫作法，於2025年2月起徵求醫院提出計畫、第二季正式實施。

吳昭軍解釋，大腸鏡檢查與一般檢查不同，需要經過清腸、衛教等準備工作，因此要額外安排時間與前來檢查的民眾溝通，計畫實施細節還要跟醫院合作、討論，避免影響醫院內部的流程，也會用試辦計畫的方式來建立檢查模式。

不過，吳昭軍提到，相關計畫費用涵蓋在原定的68億癌症篩檢預算中，這筆預算有40億來自行政院提供的公務預算，若預算重新分配，是否會有排擠效應仍有待行政院討論，國健署也希望這類攸關民眾健康的篩檢經費可以保留。

吳昭軍也說，國健署持續進行胃癌篩檢試辦計畫，今年已有9個縣市試辦45至74歲幽門桿菌糞便抗原檢測，2025年將擴大至17縣市，並規劃於2026年於全台全面實施篩檢作為。

另一方面，國健署也將從2025年起，擴大癌症篩檢資格，其中子宮頸癌篩檢年齡下修至25歲女性，乳癌篩檢放寬至40至74歲女性，大腸癌糞便潛血篩檢擴大提供45至74歲民眾或40至44歲具有家族史者，肺癌篩檢則放寬重度吸菸者定義，具家族史者篩檢年齡放寬為女性40至74歲、男性45至74歲。

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