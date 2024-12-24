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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》花椰菜米能完全取代碳水？ 學者：小心這缺點

2024/12/24 11:27

洪泰雄表示，花椰菜米低熱量，非常適合想減脂或控制血糖的人，可以「部分」取代碳水化合物，但為了維持營養均衡，仍應搭配其他食物。（圖取自unsplash）

洪泰雄表示，花椰菜米低熱量，非常適合想減脂或控制血糖的人，可以「部分」取代碳水化合物，但為了維持營養均衡，仍應搭配其他食物。（圖取自unsplash）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕花椰菜米由切碎白花椰菜而來，特別受到減重人士和低碳水化合物飲食者的喜愛，不少人都好奇它能否取代碳水化合物？營養學者洪泰雄表示，花椰菜米低熱量，非常適合想減脂或控制血糖者，尤其是代謝症候群或糖尿病患者。不過，若完全排除碳水化合物，可能會導致疲憊或注意力不集中。因此，建議適當保留少量全穀類或根莖類，有助於均衡飲食。

洪泰雄於臉書發文指出，花椰菜它能否完全取代碳水化合物，取決於以下幾個方面：

●熱量與營養的比較：花椰菜米每份約20大卡，富含膳食纖維、維生素C和抗氧化物質，但碳水化合物含量非常低；白米飯每份約200大卡，主要提供碳水化合物，是身體快速能量的來源。

●是否適合作為主食：花椰菜米的低熱量特性，非常適合想減脂或控制血糖的人，特別是在代謝症候群或糖尿病的飲食中；但是，花椰菜米缺乏穀物類提供的複合碳水化合物與飽足感，因此完全取代主食可能會導致能量不足，特別是對於需要大量體力活動的人。

●飽足感與口感：花椰菜米經過適當烹調，確實可以模仿白飯的口感，但由於纖維含量高，飽足感更短暫，且蛋白質含量偏低，因此建議搭配蛋白質（如雞肉、蛋、豆腐）與健康脂肪（如橄欖油）一起食用，以補充營養並延長飽足感。

●代謝需求與平衡飲食：若你的目標是減重、控制血糖，花椰菜米可以是一個很好的選擇，因為它熱量低且幾乎不會影響血糖。但若完全排除碳水化合物，可能會導致疲憊或注意力不集中。因此，適當保留少量全穀類（如糙米、燕麥）或根莖類（如地瓜）有助於均衡飲食。

洪泰雄指出，若只吃花椰菜米，完全排除碳水化合物，可能會導致疲憊或注意力不集中。建議可以適當保留全榖類食物，或根莖類食物，如地瓜，有助於均衡飲食；示意圖。（圖取自photoAC）

洪泰雄指出，若只吃花椰菜米，完全排除碳水化合物，可能會導致疲憊或注意力不集中。建議可以適當保留全榖類食物，或根莖類食物，如地瓜，有助於均衡飲食；示意圖。（圖取自photoAC）

洪泰雄總結，花椰菜米可以部分取代碳水化合物，尤其是在減重或低碳水化合物飲食計畫中。但為了維持營養均衡，仍應搭配其他食物，並非完全排除主食。如果喜歡花椰菜米，可以將其視為一種創新的烹飪選項，靈活應用在日常飲食中。

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