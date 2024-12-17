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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》嬰兒發燒別包緊緊 研究：體溫升高到致死僅需67分鐘

2024/12/17 20:12

醫師提醒，孩子發燒的時候，通常都會手腳冰冷，此時若拚命幫寶貝加衣服、棉被，恐散熱不易，增加猝死風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，孩子發燒的時候，通常都會手腳冰冷，此時若拚命幫寶貝加衣服、棉被，恐散熱不易，增加猝死風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日氣溫有感降低，有不少父母親會反射性的幫家中孩子添加衣物。不過醫師李尚謙提醒，孩子發燒的時候，通常都會手腳冰冷，此時若拚命幫寶貝加衣服、棉被，恐散熱不易，增加猝死風險。研究顯示，嬰兒體溫升高到致死危險的時間只有短短「67分鐘」，強調這時候正確做法應該是為小朋友「保持通風」才對。

聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙在臉書專頁「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」發文解釋，新生兒猝死症候群的定義是一歲以前嬰兒不明原因死亡。只要一到冬天，孩子發燒的時候，通常都會手腳冰冷，這時候應該做的是保持通風。

除此之外，目前已知會增加新生兒猝死症候群的可能性還有嬰兒趴睡、跟父母同床以及家人抽菸同樣會增加新生兒猝死的可能性。

醫師指出，孩子發燒的時候，應該要保持通風才正確；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，孩子發燒的時候，應該要保持通風才正確；圖為情境照。（圖取自photoAC）

發燒是為保護身體 不會把腦子燒壞

另，不少民眾常有「小朋友燒太久可能把腦子燒壞」的迷思，國民健康署對此表示，許多研究均顯示，適度發燒可以提升免疫系統的效能，也有研究發現動物用大量退燒藥反而會增加敗血症的死亡率。人類生病的時候發燒，算是一種保護性的本能反應。

41℃以下的發燒不會對腦神經組織直接造成傷害，目前沒有任何證據顯示高燒本身會對神經組織造成永久性的傷害。一般口耳相傳發燒把小孩腦子燒壞的案例，基本上都是因為那些小孩罹患了腦炎、腦膜炎等疾病，發燒只是這些疾病的一種症狀，真正影響腦部的是腦部嚴重感染病症。

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