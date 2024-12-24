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健康 > 杏林動態

海線新地標！光田醫院向上院區 12月30日啟用

2024/12/24 10:54

光田醫院向上院區新大樓成為海線新地標。（記者張軒哲攝）

光田醫院向上院區新大樓成為海線新地標。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕光田醫院向上院區將於12月28日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日看診。近期在海線社群上引起關注。不少網友紛紛表示：「嶄新醫療服務超期待！」，而兩棟建坪約4萬坪的醒目建築物，也被網友稱為「海線最美新地標」。院方今日表示，新院區位於台中市向上路七段，鄰近國道三號及台中特三號、特五號交匯處，為中彰投居民提供了更加便捷的就醫選擇。

光田醫療體系總院長王乃弘表示，向上院區是實踐智慧醫療的最佳場域。新院區引進多項先進AI智慧化醫療系統，同時亦提升急重症處理效率與強化跨科整合治療，提升患者就醫體驗。兩棟新大樓設計更寬敞，而為解決顧客尋路難題，光田特別導入「智慧型定位導航系統」，讓就診流程更加順暢；另有專為海線區域設立的運動醫學中心，這一獨特資源專注透過運動醫學訓練，協助中老年人改善骨質疏鬆與肌少症，也為運動員提供全面健康照護。

光田院長陳子勇領軍的脊髓治療團隊，特別在間質幹細胞脊髓治療和瑪佐機械手臂技術方面，已領先全台。此外，光田耳鼻喉科在當地深受患者信任，特別是在耳鳴診治方面表現優異。隨患者增多，向上院區也擴建上百坪耳鼻喉科診區，為患者提供寬闊、舒適的就診空間與環境。

向上院區設有多項藝術空間及廳廊，結合美食街與戶外裝置展品，創造融合文化與關懷的醫療氛圍。而過往在沙鹿院區難以解決的停車難題，新院區在地下五層樓內設有近千格停車位，提供就診民眾充足的停車空間。

在2025年中，五星級月子中心也將開始營運，相信能為新手父母帶來高品質的產後照護與貼心服務。同時，為關懷周邊居民健康需求，院區內設立社區健康中心，提供多元化的健康諮詢與預防醫學服務，全面提升社區民眾的健康福祉。

光田醫院向上院區室內多採木紋，減少白色巨塔的冰冷意象。（記者張軒哲攝）

光田醫院向上院區室內多採木紋，減少白色巨塔的冰冷意象。（記者張軒哲攝）

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