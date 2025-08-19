自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新增2例新生兒腸病毒重症 母親產前都有疑似症狀

2025/08/19 15:38

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增2例新生兒腸病毒重症。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增2例新生兒腸病毒重症。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕家長注意！疾管署今（19日）公布新增2例新生兒腸病毒重症，分別為中部出生8天男嬰及南部出生5天女嬰，均感染伊科病毒11型，2人母親產前均有疑似症狀，不排除是家戶內感染，現都在加護病房治療中，提醒發病5天內是轉重症的高風險期，須提高警覺。

疾管署防疫醫師林詠青表示，中部男嬰於7月下旬在診所出生，因為新生兒黃疸留院照光治療1週，出院返家隔天食慾較差回診再次住院，出現血氧偏低、心跳急促等情況，轉診至醫院，抽血檢驗發現肝指數異常、膽紅素上升、血小板減少、凝血功能異常，疑似新生兒敗血症而收治於加護病房，目前已住院約3週。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，孕婦接近預產期時，要避免到人潮眾多的地方，並且保持勤洗手、戴口罩。（記者林惠琴攝）

疾管署防疫醫師林詠青提醒，孕婦接近預產期時，要避免到人潮眾多的地方，並且保持勤洗手、戴口罩。（記者林惠琴攝）

林詠青指出，疫調發現男嬰母親生產前有上呼吸道感染症狀，父親在陪產當日也發燒，而出生的婦產科診所接觸者並無疑似症狀，因此不排除是家戶內感染。

至於南部女嬰，林詠青指出，女嬰母親產前有發燒與喉嚨痛症狀，因此寶寶出生後就入住隔離空間觀察，無異常再返家，但後續出現嗜睡、食慾下降、活動力降低，同時因為黃疸而回診，抽血檢驗發現膽紅素上升，經過轉院進一步檢查，出現血小板減少、凝血功能異常、肝指數上升進而轉入加護病房，已住院約2週。除了母親外，家中其他同住接觸者，也是有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水，不排除是家戶感染造成。

林詠青提醒，孕婦接近預產期時，要避免到人潮眾多的地方，並且保持勤洗手、戴口罩，都是保護自己的方式。萬一有症狀要先跟醫師說，以利因應。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近4週實驗室監測顯示，仍以伊科病毒11型為多，且新增新生兒感染伊科病毒11型重症，顯示新生兒重症發生風險持續。今年累計13例腸病毒重症，包含7例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒重症累計10例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

疾管署副署長曾淑慧表示，近2週腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，上週共計7291人次，較前一週6922人次上升5.3%，但目前尚未進入流行期，新生兒疫情監測也有緩慢下降趨勢，但仍有新增個案，大部分是輕症，少部分則會從輕症快速轉成重症，發病5天內是轉重症的高風險期，提醒要注意病情變化，減少重症與死亡。 

新生兒腸病毒的感染與症狀。（疾管署提供）

新生兒腸病毒的感染與症狀。（疾管署提供）

