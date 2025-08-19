自由電子報
類鼻疽新增1確診、1死亡 7旬翁風災前疑吸菌奪命

2025/08/19 16:14

疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾風災後清理家戶內外環境，應戴口罩、手套及穿著長筒雨鞋。（記者林惠琴攝）

疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾風災後清理家戶內外環境，應戴口罩、手套及穿著長筒雨鞋。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕風災後傳染病疫情上升風險高，疾管署今（19日）公布上週新增1例類鼻疽及5例鉤端螺旋體病本土病例，均為丹娜絲颱風後發病。另新增1例類鼻疽死亡，為70多歲南部老翁，在丹娜絲颱風前發病，無污水污泥接觸史，不排除是塵土飛揚吹起類鼻疽桿菌造成吸入性感染而致死。

針對類鼻疽死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，該男有高血壓、慢性腎病病史，6月中旬發燒、咳嗽、腹痛而兩度就醫，由於症狀未改善，並有胸悶、胸痛、腹痛而奔急診，X光檢查發現兩側肺炎，隔天呼吸困難惡化且血氧偏低、休克，進一步轉加護病房，最後因肺炎併發呼吸衰竭及菌血症死亡。

林詠青指出，該男沒有碰到颱風，也沒有污水污泥接觸史，加上併發肺炎，不排除是塵土飛揚吹起類鼻疽桿菌造成吸入性感染，但一般健康的人吸入未必致病，若是免疫力較差族群則是風險較高，建議可以視情況戴口罩。

新增1例類鼻疽則為中部80多歲女性，有高血壓及糖尿病等慢性病史，一樣無污水污泥接觸史，8月上旬因昏睡及意識不清就醫並收治於加護病房，目前住院治療中。

另外，上週新增5例鉤端螺旋體病本土病例，分別為南部2例及中部3例，介於20多歲至50多歲，7月中旬至8月上旬發病，多因發燒、頭痛等症狀就醫；疫調發現其中4名於禽畜屠宰或批發相關場所工作，2名工作環境中發現鼠跡；1名則曾因旅遊行程接觸污水污泥，經治療均已出院，同住及職場接觸者均無疑似症狀。

今年累計41例類鼻疽本土病例，包含4例死亡，其中19例於丹娜絲颱風後發病；鉤端螺旋體病本土病例則是今年累計28例，其中14例於丹娜絲颱風後發病。

疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾進行滅鼠工作、風災後清理家戶內外環境或因工作接觸可能受感染動物排泄物污染的水源或屠體組織，應戴口罩、手套及穿著長筒雨鞋，脫下裝備時記得清洗雙手。

疾管署也指出，目前雖尚未出現登革熱及屈公病本土病例，但今年已累計140例登革熱及17例屈公病境外移入，分別為近6年同期境外移入次高及最高，要注意防蚊。

提防鉤端螺旋體病與類鼻疽方法。（疾管署提供）

提防鉤端螺旋體病與類鼻疽方法。（疾管署提供）

