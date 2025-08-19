預防登革熱、屈公病 北市衛生局呼籲清除積水容器

目前台灣雖尚未出現登革熱及屈公病之本土疫情，台北市衛生局提醒市民務必做好防蚊措施。（北市衛生局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕日前楊柳颱風過境，加上天氣炎熱，利於病媒蚊生長。台北市衛生局今（19）日表示，今（2025）年已累計27例登革熱境外移入病例，為全台最多，而北市雖無屈公病確定病例，全國卻已累計17例屈公病境外移入病例，請市民加強清除積水容器，降低蚊媒傳染病的傳播風險。

衛生局提醒，目前台灣雖尚未出現登革熱及屈公病之本土疫情，提醒市民若計畫前往東南亞國家、中國廣東省或其他登革熱或屈公病流行地區，請務必做好防蚊措施，儘量穿著淺色寬鬆長袖衣褲，外出時可使用經政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，以減少病媒蚊叮咬之傳播風險。

請繼續往下閱讀...

衛生局也說，民眾返國後若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心或腹痛等登革熱或屈公病疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利及早診斷、及早治療，確保自身健康。

北市衛生局呼籲市民務必落實環境巡檢及清除戶內外孳生源，並留意登革熱或屈公病症狀，以保護自己、家人及其他社區民眾的健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法