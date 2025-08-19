自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

5旬男每天心臟停跳近3秒 開車時發生恐喪命！中、西醫合璧改善

2025/08/19 15:22

奇美醫院中醫部長許堯欽指出，病竇症候群患者若對人工節律器有不適、疑慮，可嘗試中醫藥治療。（記者王俊忠攝）

奇美醫院中醫部長許堯欽指出，病竇症候群患者若對人工節律器有不適、疑慮，可嘗試中醫藥治療。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕沒有三高、身體算健康的50歲葉姓男子，1年前1次跑步突然昏倒，被送到教學醫院急診，進一步檢查是跟心律不整有關的病竇症候群，心電圖顯示心搏過慢，每日有多次心搏停止、最長達2.85秒。出院後，患者規律服用抗心律不整藥，雖未再昏倒、但仍常感眩暈、心悸與吸不到氣，他改尋求中醫治療，2月後明顯改善。

葉男出現眩暈、心悸回診心臟科，醫師建議他自費裝人工節律器；但節律器有需離開強電流、手機等不便，他到奇美醫院中醫部長許堯欽掛門診。許堯欽辨證患者為心腎陽虛、氣血不足，給予補中益氣湯、八味地黃丸和生脈散加減，搭配藥膳並調整生活型態與運動量。

經中醫藥治療2個月後，葉男眩暈、心悸等症狀未再發生，再檢查心電圖也未出現心搏停止，心率從50上升到58下／分鐘。心臟科醫師評估暫無需裝置人工節律器，目前，葉男恢復正常生活與運動，持續服用中藥、回診中醫追蹤已近1年，未再出現心臟不適問題。

許堯欽指出，病竇症候群是因為心臟的節律中樞「竇房結」功能退化，導致心跳過慢、停跳或快慢不均，好發於50歲以上族群，盛行率約0.2至0.3%。臨床症狀包括心悸、頭暈、疲倦、眩暈、突發暈厥、胸悶痛等，由於初期僅有輕微不適，常被忽略，嚴重時甚至會出現心臟衰竭症狀，一旦突發心臟停搏昏倒，若在爬樓梯、駕騎車時發生，可能發生意外喪命。

許堯欽表示，許多病人聽到病竇症候群焦慮不已，尤其醫師建議裝人工節律器時，因為不便萌生顧慮。其實，這病症除了西醫治療，中醫也是可考慮的輔助路線，已有不少成功改善案例，尤其適合對節律器有疑慮、生活受限或裝置後仍有不適的病人，透過辨證論治，針對病人的體質與症狀差異，採用中藥方劑、配合藥膳及生活型態的調整，從補氣養心、溫腎助陽、調和氣血等方向著手，多管齊下改善心臟症狀和生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中