5旬男每天心臟停跳近3秒 開車時發生恐喪命！中、西醫合璧改善

奇美醫院中醫部長許堯欽指出，病竇症候群患者若對人工節律器有不適、疑慮，可嘗試中醫藥治療。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕沒有三高、身體算健康的50歲葉姓男子，1年前1次跑步突然昏倒，被送到教學醫院急診，進一步檢查是跟心律不整有關的病竇症候群，心電圖顯示心搏過慢，每日有多次心搏停止、最長達2.85秒。出院後，患者規律服用抗心律不整藥，雖未再昏倒、但仍常感眩暈、心悸與吸不到氣，他改尋求中醫治療，2月後明顯改善。

葉男出現眩暈、心悸回診心臟科，醫師建議他自費裝人工節律器；但節律器有需離開強電流、手機等不便，他到奇美醫院中醫部長許堯欽掛門診。許堯欽辨證患者為心腎陽虛、氣血不足，給予補中益氣湯、八味地黃丸和生脈散加減，搭配藥膳並調整生活型態與運動量。

經中醫藥治療2個月後，葉男眩暈、心悸等症狀未再發生，再檢查心電圖也未出現心搏停止，心率從50上升到58下／分鐘。心臟科醫師評估暫無需裝置人工節律器，目前，葉男恢復正常生活與運動，持續服用中藥、回診中醫追蹤已近1年，未再出現心臟不適問題。

許堯欽指出，病竇症候群是因為心臟的節律中樞「竇房結」功能退化，導致心跳過慢、停跳或快慢不均，好發於50歲以上族群，盛行率約0.2至0.3%。臨床症狀包括心悸、頭暈、疲倦、眩暈、突發暈厥、胸悶痛等，由於初期僅有輕微不適，常被忽略，嚴重時甚至會出現心臟衰竭症狀，一旦突發心臟停搏昏倒，若在爬樓梯、駕騎車時發生，可能發生意外喪命。

許堯欽表示，許多病人聽到病竇症候群焦慮不已，尤其醫師建議裝人工節律器時，因為不便萌生顧慮。其實，這病症除了西醫治療，中醫也是可考慮的輔助路線，已有不少成功改善案例，尤其適合對節律器有疑慮、生活受限或裝置後仍有不適的病人，透過辨證論治，針對病人的體質與症狀差異，採用中藥方劑、配合藥膳及生活型態的調整，從補氣養心、溫腎助陽、調和氣血等方向著手，多管齊下改善心臟症狀和生活品質。

